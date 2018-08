AMC feiert Sonntag 60-jähriges Bestehen

„Tag des Motorsports“

+ © Krome/AMC Dieser Porsche 962 – hier beim Flugplatzrennen auf dem Fliegerhorst Diepholz – ist am Sonntag auf dem Diepholzer Marktplatz zu sehen. © Krome/AMC

Diepholz - Der Automobilclub (AMC) Diepholz feiert an diesem Wochenende seinen 60. Geburtstag – und blickt auf die glorreichen Zeiten des Diepholzer Flugplatzrennens zurück. Nach einer internen Feier am Samstagnachmittag im Landhaus Milbe in Aschen veranstaltet der AMC am Sonntag, 19. August, einen öffentlichen „Tag des Motorsports“. Von 10 bis 17 Uhr gibt es dabei auf dem Diepholzer Marktplatz Aktionen und Aussteller.