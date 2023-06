Großer Einsatz auch ohne Bezahlung

Von: Sven Reckmann

Ausgezeichnet für ehrenamtliches Engagement: Bürgermeister Florian Marré (2.v.r.) mit (v.l.) Hans-Peter Brehme, Rita Peters, Wolfgang Schwabe, Anatoli Grasnow und Stefanie Palt. © Reckmann

Urkunden und Applaus: Bei der Bürgerversammlung in der Innenstadt zeichnet die Stadt Diepholz sechs Ehrenamtliche aus.

Diepholz – Rund 29 Millionen Menschen in Deutschland sind ehrenamtlich tätig. Sie bilden eine wichtige Säule bei Vereinen, bei Hilfsorganisationen, in Kirchen, in der Kultur. Viele Dinge wären ohne Ehrenamt nicht möglich. „Wir haben in Diepholz ganz tolle ehrenamtliche Akteure“, sagte Bürgermeister Florian Marré bei der Bürgerversammlung in der Fußgängerzone. Die Zusammenkunft bot den passenden Rahmen, sechs Aktive zum „Tag des Ehrenamtes“ zu würdigen.

Hans-Peter Brehme ist seit 1999 Mitglied im Schützenkorps und schon vier Jahre später hatte er sämtliche Lehrgänge besucht, um den Posten eines Schießwartes zu übernehmen. Seit 2009 sei er Kaufmännischer Schießwart und „bei allen Schießveranstaltungen mit Leidenschaft und viel Engagement“ dabei, berichtete Marré. Immer wieder seien für Brehme neue Aufgaben dazugekommen, die er übernommen habe, wie die vereinseigene Gastronomie auf Lüdersbusch. Auch im Bezirksschützenverband und bei den Betriebssportgruppen sei der Diepholzer aktiv.

Wolfgang Schwabe ist ein jahrelanger Begleiter und Fahrer beim „Mobilen Einkaufswagen“. Etwa ein Dutzend Helfer bieten einen regelmäßigen Einkaufsservice für ältere Menschen oder für Personen mit Einschränkungen an. Durch diesen Service können sie ihre Besorgungen erledigen und hinterher – nicht ganz unwichtig – noch beim Kaffee zum Plausch zusammensitzen.

Die Aktion wird von den Maltesern, der Kirchengemeinde Christus König, dem E-Center und der Freiwilligenagentur unterstützt wird. Schwabe lobte das Team, das „besser eingespielt ist als unsere Nationalmannschaft. Schön, dass so viele Menschen mitmachen bei uns.“

Anatoli Grasnow war vom ASB-Kreisverband für die Ehrung vorgeschlagen worden. Grasnow engagiert sich stark in seiner Kirchengemeinde, zuletzt zunehmend mit dem Schwerpunkt der Flüchtlingsbetreuung. Er hilft beim Zusammenbringen und Organisieren von Dingen für den Alltag wie Möbel und Textilien, um den Geflüchteten das Leben ein wenig leichter zu machen. Ebenso gehört ein Fahrdienst dazu. „Ich habe es mit dem Herzen gemacht und mit Gottes Hilfe“, sagte er und dankte für die Auszeichnung.

Rita Peters leitet seit 1990 die Damengymnastikgruppe des TSV Aschen. Durch regelmäßige Weiterbildungen sei es ihr gelungen, das Angebot immer wieder abwechslungsreich zu gestalten, berichtete Marré. Die Zahl von Aktiven konnte in den letzten Jahren deutlich gesteigert werden. Seit 2003 leitet Rita Peters auch die Damenschießgruppe der Schützen in Ossenbeck. Marré: „Für den dörflichen Zusammenhalt braucht man Menschen, die verbindend wirken.“ „Wir legen auch viel Wert auf die Gemeinschaft, Aktivitäten wie Weihnachtsfeier und Fahrradtour kommen nicht zu kurz“, ergänzte Peters.

Einen eigenen „Fanclub“ hatte Stefanie Palt unüberhörbar mitgebracht. Sie ist seit 2017 die Jugendwartin der Jugendfeuerwehr Heede. 46 junge Leute im Alter zwischen zehn und 18 Jahren, das ist schon ne stattliche Truppe“, sagte der Bürgermeister. Spaß sei den Verantwortlichen ganz wichtig, dazu geselle sich der Erfolg mit dem positiven Abschneiden beim Zeltlager. Das Betreuerteam um Stefanie Palt habe den Kontakt auch während der Pandemie nicht abreißen lassen. „Warum Feuerwehr?“, wurde Palt gefragt: „Bei uns sind alle gern gesehen. Jeder könne sich nach seinen Fähigkeiten einbringen.

Eine Ehrung musste in Abwesenheit erfolgen, da der Geehrte nicht in Diepholz war. Der Applaus war ihm trotzdem sicher: Spielertrainer Dennis Jensen vom Squash-Bundesligisten 1. SC Diepholz. Seit 25 Jahren ist er bei den Diepholzer Squashern aktiv. „Er hat es geschafft, den Verein wieder in der Squash-Bundesliga zu etablieren“, sagte Marré. Schon im vergangenen Jahr war der Jubel groß, nachdem man erstmals die Qualifikation zur Bundesliga-Endrunde um die Deutsche Meisterschaft geschafft hatte. „Aber am vergangenen Wochenende wurde das noch getoppt und ist Diepholz tatsächlich Vizemeister geworden“.

Aber auch die zweite und dritte Mannschaft seien richtig stark aufgebaut worden, hob Marré hervor, das sei das Verdienst von Aktiven wie Dennis Jensen.

Die Geehrten erhielten eine Urkunde, eine Linde und einen „Heimvorteil“ zum Einkaufen.