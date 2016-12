Täter wieder frei

Senior betrogen: Festnahme am Bahnhof

Diepholz - Der Straftäter, der in einen Senioren-Betrug verwickelt war und den ein mobiles Einsatzkommando der Polizei am Freitagabend in der Nähe des Diepholzer Bahnhofes festnahm, ist wieder auf freiem Fuß.

Wie die Polizei am Montag berichtete, war der 31-jährige Sulinger noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser entschied sich dagegen, den Beschuldigten in Untersuchungshaft zu belassen. Der Mann wurde deshalb wieder freigelassen.

Laut Polizei hatte der Sulinger am Donnerstag bei einem 82-jährigen Diepholzer angerufen und sich als Polizeibeamter ausgegeben. Mit einer falschen Geschichte brachte er den 82-Jährigen dazu, eine hohe Summe Bargeld am Gartenzaun zu deponieren. Der Täter holte dieses Geld am Donnerstagnachmittag ab. Noch am selben und am darauffolgenden Tag erhielt der 82-Jährige weitere Anrufe mit der Aufforderung, weiteres Bargeld zu deponieren. Der Senior schöpfte Verdacht und ging zur Polizei in Diepholz. Deren Maßnahmen waren erfolgreich.

ej

