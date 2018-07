Polizeihubschrauber kreist am Freitagabend über Diepholz

+ Mit einem Hubschrauber suchte die Polizei am Freitagabend in Diepholz nach einem jungen Mann. - Foto: Jansen

Diepholz - Ein Hubschrauber der Polizei kreiste am Freitagabend etwa eine halbe Stunde lang über Diepholz. Die Beamten suchten ab etwa 20.30 Uhr insbesondere im Norden der Stadt nach einer vermissten Person. Es handele sich um einen jungen Mann, der in die Psychiatrie eingewiesen werden soll, so die Polizei, die keine Einzelheiten nennen wollte. Um 21.40 Uhr war der Hubschrauber abgezogen, die Suche ging aber weiter. - ej