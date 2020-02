Sturmtief Sabine sorgt im Landkreis Diepholz für 130 Einsätze und Schulausfall

Das hätte gefährlich werden können: An der L 333 zwischen Bramstedt und Syke hat der Sturm eine Birke umgeworfen. In dem vom Regen aufgeweichten Erdreich fanden ihre Wurzeln keinen Halt mehr.

Sturmtief Sabine hat im Landkreis Diepholz für rund 130 Einsätze für die örtlichen Feuerwehren gesorgt – und für Schulausfall am Montag.

Landkreis Diepholz – „Das Wichtigste ist, dass niemand verletzt wurde“, zeigt sich Klaus Speckmann als Leiter des Landkreis-Fachdienstes Bevölkerungsschutz erleichtert. Denn Sturmtief Sabine hat im Landkreis Diepholz zwar rund 130 Einsätze ausgelöst, aber keine folgenschweren. 95 sturmbedingte Meldungen mussten allein die Mitarbeiter der Einsatz- und Rettungsleitstelle vom Sonntag bis zum Montagvormittag abwickeln, sprich als Einsätze an die Feuerwehren im Landkreis Diepholz weitergeben.

Weil sich Bürger aber auch direkt bei den örtlichen Feuerwehren meldeten, berichtet Matthias Thom als Pressesprecher der Kreisfeuerwehr von insgesamt 130 Einsätzen – vor allem wegen umgestürzter Bäume oder Äste, die Straßen und Wege blockierten. „Es hätte schlimmer kommen können“, bilanziert Matthias Thom. Denn fast alle Sturmschäden, die es im gesamten Landkreis gegeben hatte, konnten die Einsatzkräfte schnell und problemlos beseitigen.

Polizei-Pressesprecher Thomas Gissing spricht von einer überschaubaren Zahl von Einsätzen: „Im Laufe des Sonntagnachmittags bis in die Nacht zum Montag wurden die Beamten überwiegend zur Absicherung von Gefahrenstellen gerufen. Zahlreiche umgestürzte Bäume, abgebrochene Äste, umgewehte Bauzäune und Verkehrsschilder zählten zu den Aufgaben“, so der Polizei-Pressesprecher mit Blick auch auf die Einsätze der Feuerwehren.

„Am meisten betroffen waren die Nordkreiskommunen. Dort wurden in allen Städten und Gemeinden kleine Stäbe eingerichtet, um die Einsätze intern zu koordinieren und die Leitstelle zu entlasten“, berichtet Matthias Thom für die Feuerwehr. In Kirchweyhe war eine Tanne auf ein Wohnhaus gestürzt. Dort musste die Feuerwehr mehrere Bäume fällen, um die Gefahr endgültig bannen zu können. War dabei die Drehleiter im Einsatz, so reichte in den meisten anderen Fällen die Kettensäge.

In ländlichen Bereichen, so berichtet Matthias Thom, hatten Bürger mit eigenem Werkzeug schon selbst umgestürzte Bäume beseitigt: „Da hat es sich herumgesprochen, dass nicht nur die Feuerwehr Kettensägen besitzt“, freut sich der Kreisfeuerwehr-Pressesprecher über verantwortungsvolle Unterstützung aus der Bevölkerung.

Andererseits hatten sich Wassersportfreunde am Dümmer trotz Sturmwarnung nicht von ihrem Hobby abbringen lassen. Ein Surfer, dem Sonntagvormittag das Segel an seinem Brett gerissen war, stürzte ins Wasser und erlitt eine starke Unterkühlung. Die Feuerwehr Hüde war mit 18 Kräften vor Ort, außerdem der Rettungsdienst.

Weil am Sonntagabend nicht abzusehen war, welche weiteren Schäden Sabine in der Region auslösen könnte, entschieden sich mehrere Landkreise für die Absage des Unterrichts. „Die Schule fällt aus“ – nachdem die Landkreise Schaumburg, Nienburg und Oldenburg das vermeldet hatten, entschied sich um 20.50 Uhr auch der Landkreis Diepholz dafür.

Wie Landrat Cord Bockhop berichtet, fiel diese Entscheidung auch mit Blick auf die Sturmwarnung für Montagmittag, die weitere schwere Böen für den Landkreis Diepholz prognostiziere. Allein von Sonntag- bis Montagmorgen habe das Sturmtief im Landkreis Diepholz fast 100 Einsatzmeldungen mehr in der Leitstelle ausgelöst als ohnehin zu bewältigen gewesen wären: Insgesamt seien es 283 Einsätze – ob bei Notrufen wegen plötzlicher Krankheit, Unfällen oder anderem – gewesen. Deshalb dankte der Landrat ausdrücklich allen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kräften für ihren Einsatz und ihre Hilfe.

In der Nacht zum Montag gingen die Meldungen für die Feuerwehr stark zurück, nur noch 15 Einsätze mussten abgearbeitet werden. Verglichen mit anderen Sturmlagen sei die Zahl insgesamt als gering einzustufen, so Matthias Thom.

Deutlich stärkere Schäden hatte im Oktober 2017 das Sturmtief Xavier ausgelöst. Damals waren allein im Einzugsbereich der Straßenmeistereien Bassum und Vilsen auf einer Straßenstrecke von insgesamt knapp 700 Kilometern 400 Bäume umgestürzt.

Zurück zum Sturmtief Sabine: Die Nordwestbahn hatte am Sonntag gegen 17 Uhr den kompletten Zugverkehr auf der Strecke zwischen Twistringen und Bremen Hauptbahnhof eingestellt. Erst um 5 Uhr am Montag rollten die Züge wieder, wobei es um 7.46 Uhr sturmbedingt erneut zu einem Zugausfall kam, so Steffen Högemann als Pressesprecher der Nordwestbahn. Bei anderen Zügen sei es nur zu Verspätungen gekommen.

Wie viele Züge bei der Deutschen Bahn wegen des Sturmtiefs ausgefallen oder verspätet waren, ist unklar. Nur so viel teilte eine Bahnsprecherin, die namentlich nicht genannt werden wollte, am Montagmittag mit: „Das können wir noch nicht sagen, das ist noch viel zu früh.“