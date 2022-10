Landkreis und Kliniken geben Einblicke in die Planungen bei Stromausfällen

Von: Marcel Prigge

Plötzlich geht das Licht aus: Einige Gegenstände wie Kerzen, Streichhölzer oder ein Feuerzeug sollte jeder Haushalt für einen Stromausfall parat haben. © Julian Stratenschulte/dpa

Auf einmal ist das Licht aus. Kühlschrank und Waschmaschine funktionieren nicht mehr. Und auch nach einigen Stunden kommt der Strom nicht wieder. Es ist ein Szenario, vor dem sich wohl so einige Menschen im kommenden Winter fürchten. Denn seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges und der Frage der Gasabhängigkeit Deutschlands gegenüber Russland ist die grundsätzliche Energieversorgungslage ein Thema. Doch was passiert bei einem längeren Stromausfall im Landkreis? Wie gut sind die Krankenhäuser geschützt? Und wie kann sich jeder Bürger vorbereiten?

Landkreis Diepholz – Grundsätzlich sei die Versorgungssicherheit beim Strom in Deutschland sehr hoch, erklärt Milena Neermann, Pressesprecherin der Avacon in Diepholz. Um auch speziell während des kommenden Winters eine sichere Stromversorgung zu gewährleisten, hätten vor Kurzem die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz, Amprion, TenneT und TransnetBW im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums eine Sonderanalyse angefertigt. Das Ergebnis: „Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es zu Krisensituationen und Extremszenarien in der Stromversorgung kommen wird.“ Komplett ausgeschlossen werden könnten Energieengpässe jedoch nicht.

Maßnahmen nicht ohne Katastrophenalarm

Was in einem solchen Fall im Landkreis Diepholz passiert, erklärt Klaus Speckmann aus dem Fachdienst Bevölkerungsschutz des Landkreises. Zuerst müsse durch den Landrat oder durch das Innenministerium im Zuge von Folgen eines Katastrophenalarms ein sogenanntes „außergewöhnliches Ereignis“ festgestellt werden. „Abhängig von der betroffenen Gebietskulisse und den zu erwartenden Schäden gestalten sich auch die zu treffenden Maßnahmen“, so Speckmann. Ein entsprechender Notfallplan sei vorhanden, die genauen Strukturen und Abläufe der Notfallplanung seien jedoch Verschlusssache. „Daher können zu diesem Themenkreis keine weiteren Angaben gemacht werden.“

Eine Maßnahme bei einer Strommangellage im Landkreis könnte der sogenannte Lastabwurf sein, so Speckmann. „Vorausgesetzt, die Bundesregierung zieht diese als Mittel in Erwägung.“ Bei einem Lastabwurf wird die Netzauslastung verringert. „Für die vom Netz betroffenen Verbraucher führt dies zu einem Stromausfall.“ Lastabwürfe könnten kontrolliert, zeitlich begrenzt und gesteuert abgegeben werden, um das Energienetz regional zu entlasten. Dies ist eine der letzten möglichen Maßnahmen, um einem drohenden kompletten Zusammenbruch eines Verbundnetzes zuvorzukommen, und dient dazu, verbleibende Netzsegmente zu stabilisieren.

Alle Kritischen Infrastrukturen (Organisationen und Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das Gemeinwesen) des Landkreises Diepholz seien davon nicht betroffen. Sie würden mit Notstrom versorgt.

Wir sind für die allermeisten Situationen vorbereitet. © -

„Wir sind für die allermeisten Situationen vorbereitet“, sagt Ralph Ehring, Geschäftsführer des Klinikverbunds Landkreis Diepholz. Besonders im Bereich der Stromversorgung seien die Kliniken gut aufgestellt. Über zwei Notstromnetze werden die meisten medizinischen Geräte betrieben. „Der besonders schnelle Notstrom ist beispielsweise für die Beatmungsgeräte der Intensivstationen wichtig“, erklärt der Geschäftsführer. Einen Stromausfall würde man an solchen Geräten nicht bemerken.

„Der Notstrom läuft über Aggregate, die mit Diesel betrieben werden. Und unsere Dieseltanks sind groß“, erklärt Ehring. Bei einem Stromausfall greife ein mehrfach gestufter Notfallplan, bei dem zunächst der Grund der Störung gesucht werde. „Als Teil der Kritischen Infrastrukturen ist unser Vorgehen aber eng mit den Notfallplänen des Landkreises verbunden.“ So würden die Kliniken beispielsweise bei der Belieferung mit Diesel bevorzugt werden. Einige Tankstellen im Landkreis würden zu Notfalllieferanten werden, deren Aufgabe es ist, den Kraftstoff an die Kritischen Infrastrukturen zu verteilen.

Aber auch für die kommenden Monate seien bereits Maßnahmen getroffen worden: „Wir haben unsere Diesel- und Öltanks befüllt. Außerdem stehen wir in regelmäßigen Gesprächen mit Energieversorgern.“ In einer Planungsrunde seien zudem verschiedene Szenarien besprochen worden. „Alles, was sinnvoll verplanbar war, haben wir vorbereitet.“ Vieles sei aber auch von der jeweiligen Krisen-Situation abhängig.

Unternehmen sparen schon jetzt Strom

Auch große Unternehmen bereiten sich auf den Winter und gegebenenfalls auf eine Energieknappheit vor. „Energieengpässe können wir in den kommenden Monaten nicht ausschließen“, teilt Florian Tausch vom Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen, der unter anderem ein Werk in Diepholz betreibt, auf Nachfrage mit. Ob und in welchem Ausmaß ein Mangel eintrete, sei nicht vorhersehbar. Auch deshalb sei es wichtig, jetzt Strom zu sparen.

ZF bereitet in allen Werken, darunter Diepholz, Notfallpläne vor. © Edgar Haab

So werde ZF deutschlandweit alle Standorte in den kommenden Wochen darauf einstellen, Energie in einem zweistelligen Prozentbereich zu sparen und Abschaltungen in Notfallplänen auszuarbeiten. Als Einsparmaßnahmen nennt das Unternehmen etwa das Vermeiden von Stand-by-Betrieben bei Elektrogeräten, das Umstellen von Maschinen von Erdgas auf andere Energieträger oder das Senken von Betriebs- sowie von Raumtemperaturen.

Wie verhält es sich jedoch mit der Versorgung der Bevölkerung, sollte es zu langfristigen Stromausfällen kommen? Das Vorgehen während einer Notlage orientiere sich immer am bestehenden Lagebild, heißt es vonseiten des Fachdienstes Bevölkerungsschutz des Landkreises weiter. Das betreffe nicht nur die Energieversorgung, sondern auch die Versorgung der Bevölkerung. In einer Notlage sei eine Bereitstellung von Nahrungsmitteln, Wasser oder auch Wärme im Rahmen der Schadensabwehr durch die zuständigen Behörden wie den Landkreis, die Städte, Gemeinden oder Samtgemeinden sicherzustellen.

Trotzdem sei es sinnvoll, dass jeder Bürger ein gewisses Maß an Eigenvorsorge treffe. So sollte jeder Kerzen mit Streichhölzern oder ein Feuerzeug, Taschenlampen mit entsprechenden Batterien, ein batteriebetriebenes Radio, Trinkwasser, einen Campingkocher sowie Essensvorräte zu Hause haben. „Es ist ratsam, sich mit Nachbarn, Freunden und Verwandten auszutauschen, die in der näheren Umgebung wohnen“, so Speckmann weiter. Gerade in Notsituationen sei es sinnvoll, sich gegenseitig zu ergänzen, zu helfen und Synergien zu nutzen.

Informationen

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) stellt auf www.bbk.bund.de Checklisten für eine sinnvolle Notausstattung zur Verfügung. Dort sind zudem ausführliche Informationen zur Vorsorge und zum Verhalten bei einem Stromausfall zu finden.