40 Straftaten: Polizei fasst Einbrecher-Bande

Diepholz - Großer Ermittlungserfolg durch Beamte der Kriminalpolizei Diepholz und Vechta: Rund 40 Straftaten mit einem Gesamtschaden von mehr als einer halben Million Euro konnten die Ermittler einer siebenköpfigen Einbrecherbande zuordnen. Verübt hatte die Bande diese Taten im Landkreis Diepholz und den angrenzenden Landkreisen.

„Die Beamten der Kriminalpolizei arbeiteten seit November in einer Ermittlungsgruppe in Diepholz zusammen. Grund dafür war ein Einbruch im September in ein Hüder Wohnhaus, bei dem mehrere Tausend Euro Bargeld und Jagdwaffen gestohlen wurden“, heißt es im Polizeibericht. Als die Jagdwaffen wenige Tage nach der Tat im Ruhrgebiet zum Verkauf angeboten worden waren, nahm die Polizei drei Männer aus dem Landkreis Diepholz fest. Sie kamen in Untersuchungshaft.

„Die Männer standen bereits im Vorfeld im Verdacht, an weiteren Diebstählen beteiligt gewesen zu sein“, heiß es dazu. Umfangreiche Ermittlungen hätten ergeben, dass sie Angehörige einer siebenköpfigen Einbrecherbande waren. Die männlichen Bandenmitglieder im Alter von 20 bis 29 Jahren stammen demnach aus Damme, Melle sowie den Samtgemeinden Lemförde und Rehden. „Das umfangreiche Ermittlungsverfahren brachte hervor, das die Bande mehrere Jahre Straftaten verübte“, so die Polizei. Bereits 2012 brachen die Männer demnach in Tischlereien und Bootswerften in Damme und Hüde ein. In den darauffolgenden Jahren nahm die Zahl der gemeinschaftlich begangenen Straftaten deutlich zu.

Minibagger gestohlen

2015 entwendete die Bande etwa zahlreiche Minibagger und Gerätschaften von Baustellen in dem Einzugsbereich Damme/Barnstorf, bis in den Landkreis Osnabrück. Ein gestohlener Teleskoplader konnte später bei einem Händler in der Nähe von Hamburg sichergestellt werden. Außerdem entwendeten die Männer laut Polizei mehrere Segelboote und ein Schwimmbecken, das auf einem Anhänger stand.

Bei einem Wohnhauseinbruch in Stemshorn schafften die Täter sogar einen alten Banktresor heraus, in dem größere Mengen Bargeld gelagert wurden. Die Einbrüche verübten die Täter in Wohn- und Gerätehäusern, Werkstätten und Firmen. Dabei wurde der Wirkungskreis offenbar immer größer – am Steinhuder Meer wurden Außenbootmotoren entwendet, in Wunstorf Kite-Ausrüstungen.

Im Februar führten die Beamten erfolgreiche Durchsuchungen in mehreren Objekten der einzelnen Bandenmitglieder durch und nahmen die Täter vorläufig fest. „Die Mehrheit der Täter räumte die Taten vor der Polizei ein. Insgesamt werden den Beschuldigten diverse Einbrüche und Diebstahlsdelikte sowie Verstöße nach dem Betäubungsmittel- und Waffengesetz sowie das Inverkehrbringen von Falschgeld vorgeworfen“, berichtet die Polizei. Die Taten ereigneten sich in den Landkreisen Diepholz und Vechta sowie in den Landkreisen Osnabrück, Minden-Lübbecke und der Region Hannover. Der Ermittlungserfolg sei Ausdruck einer sehr guten Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Verden sowie mit der Kriminalpolizei in Vechta und Cloppenburg, hieß es.