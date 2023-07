Straftaten und Unfällen vorbeugen

Von: Eberhard Jansen

Straftaten und Verkehrsunfällen vorbeugen und über das Vorgehen von Kriminellen informieren: Kriminalhauptkommissar Frank Bavendiek ist neuer Koordinator des Präventionsteams und Beauftragter für Jugendsachen bei der Polizeiinspektion Diepholz. © Jansen

Das Vorbeugen von Straftaten und Verkehrsunfällen ist ihre Aufgabe: Drei Beamte gehören bei der Polizeiinspektion Diepholz zum Präventionsteam, das Bürger berät – persönlich und mit Vorträgen bei Veranstaltungen. An der Spitze gab es nun einen Wechsel.

Diepholz – Kriminalhauptkommissar Frank Bavendiek ist neuer Koordinator des Präventionsteams bei der Polizeiinspektion Diepholz und Beauftragter für Jugendsachen. Er trat die Nachfolge von Andreas Müller an, der nach fünf Jahren auf diesem Posten in den Ruhestand ging und privat weiterhin in der Verkehrswacht Grafschaft Diepholz engagiert ist. Dem Präventionsteam gehören zudem Sascha Lorenz als Verkehrssicherheitsberater und Michael Wessels als Beauftragter für Kriminalprävention an.

Kontakt zum Präventionsteam Wer Fragen hat, eine Beratung oder einen Vortrag wünscht – zum Beispiel rund um die Vorbeugung von Kriminalität und das richtige Verhalten im Straßenverkehr –, kann das Präventionsteam der Polizeiinspektion Diepholz erreichen unter Tel. 05441/971-107, 971-108 oder 971-109 sowie per E-Mail an praevention@pi-dh.polizei.niedersachsen.de.

Frank Bavendiek aus Twistringen ist erfahrener Kriminalbeamter. Der 60-Jährige ist seit 1980 bei der Polizei und war – nach Ausbildungsstationen in Hann. Münden, Nienburg und Wolfenbüttel – 31 Jahre lang in Syke eingesetzt. Seit 2014 war er beim Fachkommissariat II bei der Polizeiinspektion Diepholz, das unter anderem für Raub- und Erpressungsdelikte zuständig ist.

Persönliche Beratung und Vorträge

„Wir halten nicht nur in Schulen Vorträge“ erklärt Frank Bavendiek die Aufgaben seines Teams. Auch Vereine oder Gruppen können die Präventions-Fachleute der Diepholzer Polizei einladen. Themen sind beispielsweise sexualisierte Gewalt, der betrügerische Enkeltrick oder Schulanfänger, junge Fahrer und Senioren im Straßenverkehr.

Michael Wessels als Beauftragter für Kriminalprävention im Team informiert unter anderem über Sicherheitseinrichtungen in privaten und gewerblichen Gebäuden, die Einbrecher die Taten erschweren. Auch das richtige Verhalten bei drohender Gewalt- und Eigentumskriminalität sowie Häusliche Gewalt sind seine Themen.

Diebstähle von Geldbörsen im Suprmarkt

„Ein Schwerpunkt ist bei uns derzeit, wie Supermarkt- Kunden Diebstähle von Geldbörsen vermeiden können“, nennt Frank Bavendiek ein aktuelles Beispiel. Von diesen Diebstählen sind vor allem Senioren betroffen. Er selbst ist als Beauftragter für Jugendsachen Ansprechpartner für Jugendkriminalität und Jugendgefährdung. Themen sind hier zum Beispiel Suchtmittel, Gewalt, Zivilcourage und Medienkompetenz.