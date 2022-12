Es ist der Stoff für einen Film

Von: Simone Brauns-Bömermann

„Toni“ ist ein guter Zuhörer, auch wenn draußen gutes Wetter lockt. Der dreijährige Australian-Shepherd-Rüde gehört Autor Wolbert Schnieders-Kokenge und wohnt gemeinsam mit dem Paar Mechthild und Wolbert in Ossenbeck. © Brauns-Bömermann

„Gepfählt“: Wolbert Schnieders-Kokenge präsentiert ersten Moor-Krimi

Diepholz – Krimis stehen hoch im Kurs. Wenn sie dann noch aus der Region sind und Leser Details erkennen, ist das perfekt. Das weiß auch Autor Wolbert Schnieders-Kokenge aus Ossenbeck. Der ist Public-Relation-Experte, Arzt und Journalist. Seine Texte mit Medizinthemen lasen schon mal die fast zehn Millionen Leser der Apotheken Umschau.

Jetzt wagt er sich in die Abgründe der menschlichen Existenz: Sein erster Krimi „Gepfählt“ erschien in diesen Tagen als Taschenbuch und E-Book bei Amazon. Und damit das mal klar ist: Es ist ein wirklich regionales Produkt, so wie der grün-links denkende Autor mit ausgeprägtem Gerechtigkeitssinn es mag. Birte Demel aus Barnstorf entwarf den spannenden Einband mit der jungen blonden Hanne auf dem Titel mit sehnsüchtigem Blick ins Moor und dem Spannung verheißenden Schriftzug „Gepfählt“.

Darum geht es: Am Straßenrand zwischen Diepholz und Lohne wird die Leiche eines Mannes gefunden, der von einem Pfahl durchbohrt worden ist. Am Rande des Diepholzer Moores tun sich menschliche Abgründe auf. Der Autor baut die Geschichte vom 22. Oktober bis 3. November so dicht zwischen Katholizismus, moderner Landwirtschaft, Existenzangst und Dorfklatsch, dass es einen schaudert. Er denkt sich in das katholische Südoldenburg und das behäbige evangelische Diepholz und beschreibt die trennenden und verbindenden Elemente.

Nun schon seit fünfzehn Jahren lebt Schnieders-Kokenge auf dem Resthof im Wiesenweg in Ossenbeck mit Frau Mechthild, Hund Toni, Schafen und Hühnern. Warum er ausgerechnet einen Krimi schrieb? „Ich wollte mal spinnen dürfen“, sagt er, als der Probedruck kurz vor Weihnachten eintrudelt. Dass er sein Handwerk als Publizist versteht, dazu reicht ein Blick in das Taschenbuch mit 337 Seiten Spannung. Die Sätze sind kurz, die Dialoge spannend, die Spannungsbögen sind straff, reißen aber nicht. Beim Leser lassen die Höhepunkte das Adrenalin steigen.

Das Cover des Moor-Krimis. © Privat

Erklärungsbedürftig sein Vorname. Wolbert stammt aus den Niederlanden und weist auf seine Heimatstadt Papenburg nahe der holländischen Grenze hin. Bevor er Medizin in Berlin studierte, machte er eine Lehre als Schriftsetzer. „Eigentlich sollte ich Priester werden“, erzählt der ehemalige Klosterschüler. Sein sehr gutes Abitur auf dem zweiten Bildungsweg erlaubte ihm den Weg in die Medizin, aber in der Zeitungssetzerei hatte er sich das Journalismus-Virus eingefangen. Statt in die Klinik fand er den Weg in die Publizistik.

„Meine Vorfahren waren Seefahrer“, erzählt der Papenburger gern. Wie seine heutige Heimatregion ist die Stadt an der Ems von Mooren eingeschlossen. Die Vorfahren gelangten über die Kanäle nach Amsterdam und Rotterdam, von dort ging es auf See. „Ich lernte meine Frau im Studium in Berlin kennen, sie stammt aus Lohne.“ Statt zur See trieb es das Paar aber „nur“ quer durch Deutschland: Berlin, Bremen, Erlangen, Nürnberg, München, aber schon früh mit einem Ziel: „Irgendwann gehen wir nach Hause.“ In den Norden. Das wurde dann Ossenbeck, nahe dem Geburtsort der Ehefrau.

„Nach dem Abitur wollte ich eigentlich Publizistik studieren, das wäre schon viel gewesen, denn ich bin Arbeiterkind, wir wurden eigentlich keine Ärzte“, sagt der Autor, der 1949 geboren wurde. Das Studium gelang, in Bremen machte Schnieders-Kokenge sein praktisches Jahr als Arzt, seine erste Stelle absolviert er in Erlangen in einem Medizinverlag. Der langjährige Leiter des ZDF-Gesundheitsmagazins „Praxis“ Hans Mohl holte ihn schon nach einem Jahr zum ZDF. Mit der beliebten Moderatorin Ilona Christen erarbeitete und moderierte der Autor das „ZDF-Info Gesundheit“. Christen wurde berühmt durch den Fernsehgarten. „Die Gute hat mich aber an die Wand gespielt“, sagt Schnieders-Kokenge in der Rückschau auf die geschätzte Kollegin. Vom ZDF wechselte er zu Radio Bremen, wo er als Reporter für „Buten un Binnen“ medizinische Themen beisteuerte, die auch in der Tagesschau landeten.

Ab diesem Zeitpunkt war er „en Vogue“, er bekam Angebote für freie Filmproduktionen für die ärztliche Fortbildung und das TV. Für das ZDF drehte er in der Wendezeit „Diagnose Auszehrung“ eine Dokumentation über das Gesundheitssystem der untergehenden DDR, kurz darauf für die ARD „Herzlos“. Für diesen Film begleitete der Dokumentarfilmer den Überlebenskampf von Kunstherzpatienten von Professor Roland Hetzer im Deutschen Herzzentrum in Berlin.

Danach reiste der Arzt mit einem ZDF-Team nach Russland für die Dokumentation „Perestroika im Irrenhaus“. „Das fußte auf den Bemühungen der Führungselite, dem Westen zu zeigen, dass es mit der politischen Psychiatrie ein Ende habe.“ Schnieders-Kokenge durfte in psychiatrischen Kliniken filmen, in die noch kein westlicher Journalist seine Füße gesetzt hatte.

Erst danach lernte er als Arzt in einer Klinik im Nürnberger Umland über fünf Jahre den ärztlichen Alltag kennen, mit teilweise kuriosen Folgen: „Nicht selten tauchten Privatpatienten auf, die von dem bekannten Fernseharzt behandelt werden wollten“, schalkt er. Trotzdem zog es ihn zurück in den Journalismus, zur Apotheken Umschau.

Mit seinem Kriminalroman erfüllt sich der Autor nun das, wovon viele Journalisten träumen: Erfundenes Schreiben. Für die Rolle der Kriminalbeamten aus Diepholz befragte er den Pressesprecher der Diepholzer Polizei. Böhmer und Bollmann heißen seine Hauptermittler im Kriminalfall. Die lässt er über die Kreis- und Konfessionsgrenze hinweg arbeiten, weil das Mordopfer aus dem Südoldenburgischen stammt, aber auf Diepholzer Seite gefunden wurde.

Er wäre nicht Schnieders-Kokenge, wenn es nicht kontroverse Diskussionen gegeben hätte: „Um Komplikationen mit tatsächlich lebenden Personen zu vermeiden, und die hat es gegeben, erfand ich für die zentralen Figuren den Ort Dersabrück.“ Angelehnt an die Dersaburg bei Damme. Der Autor lässt aber auch im Umfeld des BSV Rehden und in einem bekannten Imbiss in Hüde ermitteln. Zur Aufklärung des Falles trägt schließlich eine Frau aus Ossenbeck bei. „Sie könnte meine Nachbarin sein“, schmunzelt der Autor. Der Stoff birgt Filmpotenzial.

Falls das Buch ein Renner wird, hat er für seine Ermittler den nächsten Fall im Kopf. „Der Wolf muss endlich literarisch bearbeitet werden, das elende Leben der Vertragsarbeiter und natürlich die Windkraft.“