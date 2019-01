Steuerquellen sprudeln: 19,77 Millionen Euro mehr

Landkreis Diepholz – Steuerzahlungen von Einwohnern und ansässigen Firmen füllen die öffentlichen Kassen im Landkreis Diepholz. Nachdem die Steuerreinnahmen 2016 vom Landesamt für Statistik veröffentlicht worden sind, steht fest: Der Geldzufluss stieg in diesem Landkreis gegenüber dem Vorjahr um 19,77 Millionen Euro. Unterm Strich bezahlten Bürger und Firmen rund 262,73 Millionen Euro für die kommunalen Ausgaben im Kreis Diepholz.

Ein Teil der Steuerquellen, aus denen sich der kommunale Haushalt speist, sind die so genannten „Realsteuern“. Sie umfassen die Grundsteuern (A und B) und die Gewerbesteuer. Bei der Grundsteuer wird das Eigentum am Grundstück besteuert, bei der Gewerbesteuer ist das Eigentum an einem Gewerbebetrieb die Besteuerungsgrundlage.

Die Gewerbesteuer, zugleich die wichtigste kommunale Geldquelle, brachte 2016 im Landkreis Diepholz 129,70 Millionen Euro ein und machte damit schon 49,37 Prozent des Gesamtsteueraufkommens aus. Freilich bleibt nicht die ganze Gewerbesteuer in der Kasse. Es gibt eine Gewerbesteuerumlage, die abzuführen ist. 2016 betrug sie 22,91 Millionen Euro (Vorjahr: 21,11 Millionen Euro), und über die freuen sich die Finanzminister von Land und Bund.

Im Gegenzug bekommen die Kommunen wiederum Anteile an der Umsatz- und der Einkommensteuer. Allein aus letzterer flossen im Jahr 2016 insgesamt 87,74 Millionen Euro zu (2015: 85,15 Millionen Euro). Damit sorgen Arbeitnehmer und Selbstständige über die von ihnen bezahlten Steuern auf Lohn und Einkommen allein für weitere 33,40 Prozent der kommunalen Einnahmen. Und über den kommunalen Anteil an der Umsatzsteuer kamen weitere 9,76 Millionen Euro (Vorjahr: 9,47 Millionen Euro) in die Kasse – macht 3,71 Prozent der Einnahmen. Die Grundsteuereinnahmen betrugen (A und B zusammengerechnet) 2016 im Landkreis Diepholz 35,53 Millionen Euro (Vorjahr: 33,66 Millionen Euro) – gleich 13,52 Prozent.

In der Summe waren das im Jahr 2016 262,73 Millionen Euro Steuereinnahmen für die kommunalen Ausgaben im Landkreis Diepholz (Vorjahr: 242,96 Millionen Euro). Damit stiegen die Einnahmen in diesem Landkreis um 19,77 Millionen Euro. Im Jahr 2014 war eine Steuersumme von rund 228,95 Millionen Euro zusammengekommen, und im Jahr 2013 runde 232,36 Millionen Euro.

Für 2017 und für 2018 sehen die Schätzungen auch nicht schlecht aus: Aber bevor nicht der letzte Kämmerer seine Abrechnung gemacht hat, lassen sich von der Datenbank dazu noch keine Daten abheben.

teb/zds