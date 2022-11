Steuererhöhung in Diepholz: „Fatales Signal für die Wirtschaft“

Von: Eberhard Jansen

Die Stadt Diepholz möchte mehr Geld von Firmen und Bürgern: Im Rathaus beschäftigt sich am Donnerstag der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft mit der von der Verwaltung vorgeschlagenen Erhöhung von Steuern und Gebühren. © Jansen / Symbolbild

Die Industrie- und Handelskammer (IH) kritisiert die geplante Gewerbesteuererhöhung der Stadt Diepholz. Auch Unternehmer sehen diese kritisch.

Diepholz – Die IHK Hannover lehnt die von der Stadt Diepholz geplante Erhöhung der Hebesätze der Gewerbesteuer von 370 auf 410 Prozent zum 1. Januar 2023 ab. Ebenso spricht sie sich gegen die Anhebung der Grundsteuer B von 360 auf 410 Prozent zum 1. Januar 2024 aus.

„Die in Diepholz geplanten Steuererhöhungen sind ein fatales Signal für die Wirtschaft“, wird Constantin von Kuczkowski, Leiter der Geschäftsstelle für den Landkreis Diepholz der IHK Hannover, in einer Pressemitteilung der Industrie- und Handelskammer (IHK) zitiert. Viele Betriebe seien durch die andauernde Corona-Pandemie, die problematische Lieferkettensituation und die dramatisch gestiegenen Kosten in der Energiekrise bereits stark belastet. Steuererhöhungen würden die ohnehin angespannte Liquidität in der regionalen Wirtschaft weiter schwächen.

So müsste ein Einzelhandelsunternehmen in der Rechtsform einer GmbH seinen Jahresumsatz um rund 70 000 Euro steigern, um bei einer Umsatzrendite von zwei Prozent und einem Gewerbeertrag von 100 000 Euro die um 1 400 Euro höhere Steuerlast von dann 14 350 Euro auszugleichen, rechnet die IHK vor.

Diepholzer Politiker entscheiden Der städtische Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft beschäftigt sich in seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 10. November, ab 16 Uhr im Rathaus mit der vorgeschlagenen Erhöhung der Gewerbesteuer und verschiedener Gebühren zum 1. Januar 2023 und der Grundsteuer zum 1. Januar 2024. Abschließend muss der Rat der Stadt Diepholz darüber entscheiden. Dieser tagt öffentlich am 8. Dezember ab 17 Uhr im Rathaus.

Die Stadtverwaltung hat den Diepholzer Kommunalpolitikern vorgeschlagen, Gewerbe- und Grundsteuer sowie verschiedene Gebühren zu erhöhen. Sie begründet das mit gesunkenen Einnahmen und steigenden Kosten bei ihren Unterhaltungs- und Baumaßnahmen (wir berichteten). „Steuererhöhungen können Löcher in der Stadtkasse allenfalls kurzfristig stopfen“, so IHK-Geschäftsführer von Kuczkowski weiter. Langfristig drohten jedoch Nachteile im kommunalen Standortwettbewerb. Aktuell wären vielmehr Steuersenkungen das Mittel der Wahl für eine Erholung der Wirtschaft. „Uns ist bewusst, dass Kommunen zur Erreichung ausgeglichener Haushalte besondere Anstrengungen unternehmen müssen. Dennoch muss das Augenmerk auf der Ausgaben- und nicht auf der Einnahmenseite liegen“, so Constantin von Kuczkowski.

Kritik an Steuererhöhungen vom Bund der Steuerzahler

Auch der Bund der Steuerzahler (BdSt) warnt niedersächsische Städte und Gemeinden vor einem Drehen an der Steuerschraube. „Weitere Verschärfungen bei den Grund- und Gewerbesteuern sind angesichts sprunghaft gestiegener Energiepreise und hoher Inflationsraten nicht verkraftbar“, wird BdSt-Landesvorsitzender Bernhard Zentgraf in einer Pressemitteilung zitiert. Stattdessen müssten die Städte und Gemeinden, dringlicher denn je, ihre Ausgaben auf den Prüfstand stellen.

Firma P&S Polyurethan-Elastomere: 800.000 Euro Mehrkosten für Energie

Diepholzer Unternehmer sehen die geplante Steuererhöhung erwartungsgemäß kritisch. Zum Beispiel P+S Polyurethan-Elastomere am Kielweg. Durch die Gewerbesteuererhöhung werde die Firma um einen gut fünfstelligen Betrag im Jahr mehr belastet, sagte Geschäftsführer Manfred Heckert der Mediengruppe Kreiszeitung, „und das bei allgemein stark gestiegenen Kosten. Allein für Strom und Gas haben wir in diesem Jahr Mehrkosten in Höhe von 800 000 Euro“, so Heckert. P+S stellt Polyurethan-Spezialteile für Maschinen und Aufzüge her.

Möller kämpft mit Preissteigerungen

„Das kann mich auch nicht mehr schocken“, sieht Ulrich Heitlage, Geschäftsführer der Firma Möller (Agrarklima, Elektrotechnik) aus Heede, die Pläne der Stadt nüchtern. Möller hat in allen Bereichen mit enormen Preissteigerungen zu kämpfen. Beispielsweise habe ein Vorlieferant seine Preise in jüngster Zeit um mehr als 20 Prozent erhöht. Ulrich Heitlage rechnet mit weiteren Preissteigerungen und dem Anhalten der Inflation in den kommenden Jahren.

Da passt die Steuererhöhung der Stadt Diepholz ins allgemein negative Wirtschaftsbild.