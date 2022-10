Neues Leben im alten Hotel am Diepholzer Bahnhof

Von: Eberhard Jansen

Das frühere Hotel Steuding am Bahnhof in Diepholz wird saniert. Die jetzt vom Rat beschlossene Planung sieht ein Nutzungskonzept mit fünf Bausteinen vor – von Info-Zentrum bis zu Gastronomie und Wohnungen. Auch eine öffentliche Toilette ist vorgesehen. © Jansen

Viele Jahre stand das frühere Hotel Steuding am Diepholzer Bahnhof leer. Jetzt kommt wieder Leben in das alte Haus. Neben Gastronomie entstehen Info-Point für Besucher, ein E-Bike-Verleih und Wohnungen. Der Rat der Stadt hat einstimmig die Sanierung und Modernisierung beschlossen. Etwas mehr als eine Million Euro trägt die Stadt selbst – die andere Hälfte der kalkulierten Kosten werden über Zuschüsse bezahlt.

Diepholz - Die Stadt als Eigentümer des früheren Hotels Steuding bekommt nach der jetzt beschlossenen Sanierung Einnahmen durch den Mieter „Bethel im Norden“. Diese christliche Organisation mit den Arbeitsbereichen Altenhilfe, Jugendhilfe, schulische und berufliche Bildung, Behindertenhilfe, Suchthilfe und Wohnungslosenhilfe hat in ihrem Nutzungskonzept für das ehemalige Hotel Steuding fünf Bausteine vorgesehen.

Im Erdgeschoss entsteht ein „Service-/Info-/Tourismus-Point“. Diese Anlaufstelle soll insbesondere Besuchern der Stadt Informationen zu verschiedensten Angeboten in Diepholz und in der Region bieten – beispielsweise Informationen zu kulturellen Angeboten, Übernachtungsmöglichkeiten, Fachgeschäften und gastronomischen Angeboten in der Innenstadt sowie Ausflugszielen.

Kosten-Anteil der Stadt: Eine Million Euro

Der zweite Baustein ist eine Mobilitätsstation im Erdgeschoss. Hier soll unter anderem der Verleih von E-Bikes und Lastenrädern zum Angebot gehören. Vorstellbar sind auch Leistungen wie ein Reparaturservice in Kooperation mit ansässigen Fahrradhändlern, eine Fahrradwaschanlage oder ein E-Car-Sharing beziehungsweise der Verleih von E-Autos für Fahrten in der Region.

Baustein drei des Nutzungskonzepts ist eine Gastronomie im Erdgeschoss. Damit soll die Geschichte des ehemaligen Hotels Steuding als Gastronomie-Standort fortgeführt werden. „Die Räumlichkeiten des gastronomischen Angebotes sollen durch die Integration von handgemachten Produkten der Bethel-Werkstätten und der Landwirtschaft von Bethel ein besonderes Flair bieten und sich so von Gastronomieangeboten von ,Ketten’ abheben“, heißt es in dem Konzept.

Mit öffentlicher Toilette

Der vierte Baustein behebt einen Missstand, den viele seit Jahren kritisieren: Es wird eine öffentliche Toilette geschaffen, die im gesamten Bahnhofsbereich bislang fehlt.

Baustein fünf: Die beiden oberen Etagen des ehemaligen Hotels sollen dazu genutzt werden, sozialen und integrativen Wohnraum zu schaffen. Im ersten und im zweiten Stockwerk entstehen jeweils vier Kleinwohnungen mit einer Größe von jeweils 35 bis 40 Quadratmetern.

Laut den jetzt beschlossenen Planungen wird durch Dämmung und Belüftung des Gebäudes im Rahmen der Sanierung der Energiestandard eines Effizienzhauses 85 erreicht. Zur besseren Barrierefreiheit wird ein Fahrstuhl über alle vier Geschosse installiert.

Geplante Fertigstellung: Ende Juni 2024

Der Rat stimmte der vorgelegten Entwurfsplanung ohne Diskussion zu und beschloss zudem, das erforderliche Geld in den Entwurf des Haushaltsplans 2023 aufzunehmen. Ziel ist eine Fertigstellung Ende Juni 2024.

Stadtverwaltungs-Fachdienstleiter Michael Klumpe betonte in der Ratssitzung, dass die Planungen ausschließlich das Gebäude betreffe. „Wir werden uns noch in dieser Woche mit einer Fachplanerin zusammensetzen, um die Beplanung des Außenbereiches zu beginnen.“Die Planungen für diesen Bereich sollen in den kommenden Monaten forciert werden. Es sollen dabei Aspekte wie Wegeführung, Aufenthaltsqualität, Nutzungen durch die Mieter, Außengastronomie, Abstellmöglichkeiten für Mülleimer, Parkplätze für Car-Sharing-Angebote, E-Tankstellen, Abstellmöglichkeiten für Leihräder und anderes geklärt werden. Klumpe dankte Planungsbüro und „Bethel im Norden“. Und er dankte den Ratsmitgliedern, dass sie der Verwaltung das Vertrauen ausgesprochen hatten, „ganz neu zu denken.“ Erste, bereits beschlossene Planungen sahen vor, das alte Hotel Steuding abzureißen und einen Parkplatz zu schaffen. Das war damals eine Begründung, damit die Stadt das Vorkaufsrecht wahrnehmen konnte.

Die Kehrtwende begrüßten nun alle Fraktionen. „Ich bin froh, dass die Pläne nicht realisiert wurden“, sagte Wilhelm Reckmann (FDP). Und SPD-Sprecher Ingo Estermann lobte: „Wir finden, dass Verwaltung und Träger eine gute Planung gemacht haben.“

Für die Grünen sahen in dem Konzept einen „Hoffnungsschimmer für die Planung der Stadt Diepholz“. Sprecherin Bettina Kuhlmann meinte mit Blick unter anderem auf das energetische Konzept und auf die Integration von Menschen mit Behinderung in den neuen Einrichtungen in dem Gebäude: „Das Projekt sollte Vorbildcharakter haben, an dem sich die Stadt in Zukunft orientiert.“