Stadt macht Querungshilfe auf der Steinstraße barrierefrei 

Umbau ab 1. November

+ © Jansen Die Querungshilfe auf der Steinstraße wird barrierefrei. Während des Umbaus wird die Straße gesperrt. © Jansen

Diepholz - Die Steinstraße in Diepholz wird vom 1. bis 9. November für den Autoverkehr gesperrt. In dieser Zeit wird die Querungshilfe in Höhe der Einmündung Buschgärten/Hilgenstraße als barrierefrei umgebaut. Das teilte die Stadt Diepholz gestern mit.