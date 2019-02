Standorte geheim

Landkreis Diepholz - Passgenau und schneller als bisher sollen Feuerwehrkräfte und Rettungsdienst-Mitarbeiter künftig alarmiert werden - per Digitalfunk. Zurzeit entsteht das Netz mit 40 digitalen Alarmumsetzern, kurz DAU, im Landkreis Diepholz. 30 weitere kommen im Kreis Verden dazu. Die Leitstellen in beiden Kreisen haben eine Sicherheits-Partnerschaft besiegelt (wir berichteten).

Die DAU-Standorte sind streng geheim, damit sie nicht zu Zielen von Anschlägen werden können. Das erklärte Klaus Speckmann als Leiter des Landkreis-Fachdienstes Bevölkerungsschutz im Ausschuss für Feuerschutz, Verkehr und Sicherheit. Dessen Mitglieder tagten unter Leitung von Ingrid Söfty (CDU) in der Feuerwehrtechnischen Zentrale Barrien. „Das Netz wird bis Ende Juni fertig sein“, so Speckmann. Ein Jahr lang sollen dann die bisherige und die digitale Alarmierung parallel laufen. Der Testbetrieb soll „alle Vegetationsphasen durchlaufen“. Will heißen: In einsatzstarken Zeiten, wie es sie in der Vergangenheit durch Sturmschäden oder Brände durch extreme Trockenheit gegeben hat, muss die Alarmierung reibungslos funktionieren.

Der Radio Identification Code (RIC) ist der Schlüssel: Mit dieser siebenstelligen Funk-Identifikations-Nummer funktioniert die digitale Kommunikation. Die Ausschuss-Mitglieder erfuhren, dass 930 RIC-Adressen vergeben werden - den größten Teil an die Feuerwehr, aber auch an den Rettungsdienst.

Einsatz-Optimierung: Dieses Stichwort gilt auch für den Neubau an der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Wehrbleck, dem der Ausschuss einmütig zustimmte - und ein weiteres Projekt zur Kenntnis nahm. Die Technische Einsatzleitung Süd der Kreisfeuerwehr erhält in Schwaförden eine Halle. sdl