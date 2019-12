22 Stände und 70 Weihnachtsbäume

Diepholz – 22 Stände mit allerlei Spezialitäten, Getränken und Kunsthandwerk zum Kaufen, als Deko 70 Weihnachtsbäume mit roten Schleifen und eine 14 Meter hohe Riesen-Tanne: Der Diepholzer Weihnachtsmarkt präsentiert sich wieder klein aber fein. Fast alle Standbetreiber sind ehrenamtlich – und die Organisatoren der Fördergemeinschaft Lebendiges Diepholz bekommen auch kein Geld für ihre Arbeit. Deshalb betonte stellvertretender Bürgermeister Gerhard Albers bei der Eröffnung am Freitagmittag: „Der Weihnachtsmarkt lebt vom Ehrenamt.“

Zum letzten Mal begrüßte Mark Kürble als Fördergemeinschaft-Vorsitzender die Eröffnungsgäste auf dem Rathausmarkt. Er will dieses Amt bekanntlich im nächsten Jahr aufgeben.

Die meisten Stände werden von Vereinen und Institutionen betrieben, weshalb eine längere Öffnungszeit als drei Tage kaum möglich wäre.

Vertreten sind unter anderem das Schützenkorps Diepholz, die Fußballabteilung der SG Diepholz, der Hegering und die SG-Ruderabteilung. Erstmals hat auch der Schützenverein Diepholz von 1953 einen Stand. Die 53er bieten dort vor dem Rathaus Glühwein und spezielle Heißgetränke an. Die Bundeswehr vom Fliegerhorst Diepholz serviert wieder Erbsensuppe gegen eine Spende für einen guten Zweck. Professionell betrieben ist ein Mini-Autoskooter für Kinder.

Vor der offiziellen Eröffnung hatten Jungen und Mädchen der Lebenshilfe-Kindertagesstätte am Müntepark Weihnachtslieder auf der kleinen Weihnachtsmarkt-Bühne gesungen. Der angekündigte Auftritt von Kindern aus der Kita Friedrichstraße fiel krankheitsbedingt aus.

Ab 19 Uhr spielt am Samstag Volkmar Bornefeld live auf der Weihnachtsmarkt-Bühne. Am Samstagnachmittag gibt es ein besonderes Programm für Kinder. Gegen 16.15 Uhr erzählt die Schauspielerin Mara Engelhardt als Engelchen Mara mit ihrem Freund, dem Esel Samu, die Weihnachtsgeschichte. Im Anschluss um 17 Uhr besucht der Nikolaus den Markt. Um 17.30 Uhr brechen alle Kinder unter fachkundiger Begleitung zu einer kleinen „Nachtwanderung“ auf, die um 18 Uhr mit Stockbrot am Lagerfeuer auf dem Weihnachtsmarkt endet.

Tombola-Lose der Fördergemeinschaft können in diesem Jahr nur auf dem Weihnachtsmarkt erworben werden. Die Tombola schließt mit der Auslosung der Hauptpreise am Sonntag, 8. Dezember, um 16.30 Uhr auf dem Rathausmarkt.

Der Diepholzer Weihnachtsmarkt ist am Samstag von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet.