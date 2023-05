Städtepartnerschaft nach 25 Jahren erneuert

+ © Stadt Diepholz/Stephanie Paul Erneuerung der Partnerschaftsurkunde in Starogard Gdanski unter anderem mit Bürgermeister Florian Marré und Stadtpräsident Janusz Stankowiak, Cornelia Klöpzig, Alicja Dabrowska, Jolanta Malan und Anna Benert. © Stadt Diepholz/Stephanie Paul

Mit einem Galaabend und einem umfangreichen Rahmenprogramm wurde in Starogard Gdanski das Jubiläum „25 Jahre Städtepartnerschaft mit Diepholz“ gefeiert. „Das komplette Wochenende stand im Zeichen der europäischen Freundschaft, die von gegenseitigem Respekt, Toleranz und Unterstützung geprägt ist“, heißt es in einem Bericht über die Fahrt von Bürgern und offiziellen Vertretern der Stadt Diepholz, den die Stadt am Montagabend vorlegte. Am Sonntagabend waren alle 63 Teilnehmer nach dem langen Himmelfahrtswochenende wieder aus Starogard zurückgekehrt.

Diepholz – Anlässlich der „silbernen Hochzeit“ der beiden Städte Diepholz und Starogard Gdanski fand am Freitag in der polnischen Partnerstadt ein feierlicher Galaabend im Saal eines Hotels statt. Hierzu waren alle Gäste aus Diepholz gemeinsam mit den Gastfamilien sowie anderen Starogardern eingeladen, berichtete Stephanie Paul, Sprecherin der Stadt Diepholz.

Zu Beginn trat die kaschubische Kinderchorgruppe „Fefernoski“ auf und sang traditionelle Lieder. Im Anschluss begrüßte der Starogarder Stadtpräsident Janusz Stankowiak die Diepholzer Besucher. Er sprach von einer langwährenden Freundschaft, die die Brücke zwischen den beiden Städten darstelle.

+ Beim Galaabend zum Jubiläum der Städtepartschaft in Starogard Gdanski sorgten die Musiker des Redkorps Diepholz für gute Stimmung. © Stadt Diepholz/Stephanie Paul

„Tief miteinander verbunden“

Der Diepholzer Bürgermeister Florian Marré dankte für die Gastfreundschaft. In seiner Festansprache kam er auf die Anfänge der Partnerschaft zurück und bekräftigte, dass beide Städte schon heute tief miteinander verbunden seien. „Durch unsere tiefe freundschaftliche Verbindung unterstützen wir uns gegenseitig, die Werte eines vereinten Europas zu leben. Ich wünsche mir für die nächsten 25 Jahre, dass die Städtepartnerschaft weiterhin auch eine Bürgerpartnerschaft ist, und bedanke mich bei allen, die in den letzten Jahren dafür gesorgt haben, dass die Partnerschaft wächst und so die Bänder auf beiden Seiten schon stark miteinander verknüpft worden sind“, sagte Florian Marré.

Auch die Ratsvorsitzenden Anna Benert (Starogard) sowie Jolanta Malan (Diepholz) hielten Festansprachen. Malan hielt ihre emotionale Rede sogar zweisprachig, auf Polnisch und Deutsch. Sie ist in Starogard geboren. Die beiden Vorsitzenden der Städtepartnerschafts-Fördervereine Alicja Dabrowska (Starogard) und Cornelia Klöpzig (Diepholz) zeigten sich in ihren Ansprachen ebenso dankbar. Der Diepholzer Förderverein Starogard Gdanski überreichte an diesem Abend Spenden an die Starogarder gemeinnützigen Vereine Amazonka, Pfadfinder, Mozna Inaczej und das neu gegründete Hospiz.

Redkorps macht Musik

Der Höhepunkt des festlichen Abends war die Erneuerung der Partnerschaft, die Janusz Stankowiak und Florian Marré stolz auf der Urkunde unterschrieben. Danach ging der Abend kulinarisch und musikalisch weiter. Auch die Diepholzer Musiker des Redkorps vom Schützenkorps Diepholz spielten. Die Stimmung war bis in die späten Abendstunden fröhlich und geprägt von neuen Freundschaften, so die Mitteilung der Stadt Diepholz.

Kranzniederlegung

Am Samstag wurde es dann noch einmal nachdenklich. Bei der Kranzniederlegung auf dem evangelischen Friedhof in Starogard Gdanski gedachten die Bürger gemeinsam mit Janusz Stankowiak, Florian Marré, Anna Benert und Cornelia Klöpzig den ostpreußischen Flüchtlingen, die im kalten Winter kurz vor Kriegsende 1944 auf dem Weg von Russland nach Deutschland in Polen verstorben waren.

+ Kranzniederlegung am evangelischen Friedhof in Starogard Gdanski, seit 25 Jahren Diepholzer Partnerstadt in Polen. © Stadt Diepholz/Stephanie Paul

Der anschließende Besuch des Museumsdorfes Szymbark rundete den Tag ab. Hier wurde das Zentrum für Bildung und Förderung der Region besucht, der viel über die Geschichte der Kaschuben, ein westslawisches Volk, erzählt, aber auch über die Verbannung nach Sibirien. Ein kaschubisches Mahl rundete den Tag ab. Der Abend stand noch einmal im Zeichen der Freundschaft, bevor es am Sonntag nach Diepholz zurückging. ej