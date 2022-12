Städtepartnerschaft: Diepholzer Förderverein Starogard feiert Jubiläum

Von: Eberhard Jansen

Teilen

Spendenübergabe in Starogard Gdanski (von links): Stadtpräsident Janusz Stankowiak, Cornelia Klöpzig, Vorsitzende des Diepholzer Fördervereins Starogard, und Übersetzer Zbigniew Potocki. © Förderverein Starogard

Der Förderverein Starogard, der sich um die Städtepartnerschaft zwischen Diepholz und der polnischen Stadt Starogard Gdanski kümmert, feiert Jubiläum: Am 15. Dezember 1997 wurde der Verein gegründet und wird damit 25 Jahre alt. Das soll am Donnerstag, 15. Dezember, um 19 Uhr in der Diepholzer Gaststätte Laker-Wiele mit einem Mitgliedertreffen entsprechend gefeiert werden.

Diepholz – Im Mai 1998 wurde die Städtepartnerschaft zwischen Diepholz und Starogard Gdanski in Polen (50 Kilometer südlich von Danzig) geschlossen. Als „Vater“ dieser Partnerschaft gilt der damalige SPD-Ratsherr Klaus-Peter Sander. Er ist Mitbegründer und heutiger Ehrenvorsitzender des Fördervereins Starogard. Von Anfang an stellvertretender Vorsitzender ist Herbert Heidemann. Beide wollen bei dem Treffen einige Blicke zurück werfen.

Bei dem Mitgliedertreffen am 15. Dezember solle es neben der Rückschau auch einen Ausblick auf das nächste Jahr geben, teilte die heutige Vorsitzende Cornelia Klöpzig mit: „In der Hauptsache soll dieser Abend aber Anlass zum Austausch gemeinsamer Erinnerungen an die zurückliegenden Jahre dienen.“

Vertreter von Diepholz und Starogard Gdanski im Mai 1998 nach der Unterzeichnung der Städtepartnerschafts-Urkunde in Polen (Archivbild). © Jansen

Aufgrund der Corona-Pandemie war es zu einer unfreiwilligen Pause der persönlichen Kontakte gekommen. Eine kleine Delegation des Diepholzer Fördervereins fuhr im Oktober nach Starogard Gdanski. Wie Cornelia Klöpzig jetzt berichtete, hatte der Starogarder Stadtpräsident Janusz Stankowiak bei seinem Besuch im September auf dem Diepholzer Großmarkt von einem geplanten Freizeitprogramm für traumatisierte Jugendliche aus der Ukraine berichtet. Dies veranlasste den Diepholzer Förderverein, eine Spende in Höhe von 500 Euro für dieses Projekt mitzunehmen und dem Stadtpräsidenten bei dem Besuch persönlich zu übergeben. Das Geld stammt aus dem Erlös, den der Förderverein Starogard beim Diepholzer Großmarkt durch seinen Getränkeverkauf im „kulinarische Zelt“ erzielt hatte. „Bei anregenden Gesprächen mit dem Stadtpräsidenten Stankowiak, den Vertretern des dortigen Vereins und Vertretern von Schulen aus Starogard konnten wieder Kontakte gepflegt und erneuert werden“, so Cornelia Klöpzig.

Der Verein Mozna Inaczej stellte während des Besuches den Diepholzern seine Arbeit vor. Die Delegation war laut ihrer Mitteilung beeindruckt, wie engagiert sich Mitarbeiter und Ehrenamtliche für Hilfsbedürftige, die sich in einer Notlage befinden, einsetzen. Das Motto sei: „Hilfe, die mir in einer Notlage gewährt wurde, gebe ich gern an andere weiter.“ Und es funktioniere.

Mit der Spende für Mozna Inaczej in Höhe von 3500 Euro, die der Diepholzer Förderverein bereits im Frühjahr dieses Jahres geleistet hatte, wurde (wie berichtet) unter anderem ein Kindergarten für ukrainische Kinder gegründet. Es ist weiterhin geplant, auch die Begegnung von polnischen und ukrainischen Kindern vor Ort zu fördern.

Schüleraustausch für 2023 wieder fest eingeplant

Die Vorsitzende des Diepholzer Fördervereins Starogard freut sich: „Ein erfreuliches Ergebnis unseres Besuchs ist, dass der Schüleraustausch für 2023 wieder fest geplant wird. Im Mai 2023 ist es 25 Jahre her, dass die offizielle Städtepartnerschaft in Starogard Gdanski beurkundet wurde. Eine Einladung zur Jubiläumsfeier ist seitens unserer Partnerstadt bereits erfolgt“, so Cornelia Klöpzig. Diepholzer Bürger, die Interesse an der Fahrt im Mai 2023 (über Himmelfahrt) nach Starogard haben, können sich jetzt schon im Rathaus bei Johannes Selker, Tel. 05441/909325 und bei der Fördervereinsvorsitzenden Cornelia Klöpzig, Tel. 05441/592760, informieren.

Die Anmeldungen für das Jubiläums-Mitgliedertreffen des Fördervereins Starogard am 15. Dezember im Gasthaus Laker-Wiele nimmt Rainer-Michael Stecher unter Tel. 05441/3975 bis zum 7. Dezember entgegen. Für das gemeinsame Essen sind 20 Euro zu zahlen.