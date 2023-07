Stadtwerke: Fernwärme von der Amelogenstraße

Von: Eberhard Jansen

Vor dem alten Haus auf dem Stadtwerke-Gelände, das einem Gebäude mit Fernwärme-Hackschnitzelkessel weichen wird: Stadtwerke-Geschäftsführer Matthias Partetzke und Natalie Finger (Marketing/ Unternehmenskommunikation). © Jansen

Fernwärme von der Amelogenstraße: Die Stadtwerke Huntetal bauen dort in Diepholz auf ihrem Gelände einen Holzhackschnitzelkessel, der über teils neue, teils schon vorhandene Leitungen öffentliche und private Gebäude im umliegenden Gebiet mit Wärme versorgen kann.

Diepholz - Für dieses Projekt wird in der kommenden Woche das alte, seit Jahren leer stehende Wohnhaus auf dem Stadtwerke-Gelände abgerissen und durch eine kleine Halle für den Kessel ersetzt. Die Wärmeproduktion dort soll 2024 beginnen. Versorgt werden dann nach jetzigem Stand Gebäude des Landkreises Diepholz – Kreishaus und Einrichtungen an der Wellestraße – sowie der Kreissparkasse. „Zudem können noch etwa 100 Privathäuser in dem Gebiet Fernwärme bekommen“, erklärte Stadtwerke-Geschäftsführer Matthias Partetzke im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung. Die Kapazität des Holzhackschnitzelkessels sei entsprechend dimensioniert. Laut Partetzke investieren die Stadtwerke etwa drei Millionen Euro in das Projekt.

Dieses läuft bereits in Teilen: Der Landkreis produziert seit einigen Jahren in seinem Diepholzer Kreishaus in kleinen Kesseln Wärme für Gebäude im Bereich Niedersachsenstraße/Wellestraße. Die Stadtwerke bauen diese Versorgung nun aus.

Das ist ein schon reales Beispiel, wie klimafreundliche Wärmeversorgung in Diepholz zukünftig aussehen könnte. Nicht überall kommt aber Fernwärme infrage. Was sinnvoll sein könnte, um von fossilen Energieträgern wie Erdgas wegzukommen, wird gemäß Klimaschutzgesetz in einer kommunalen Wärmeplanung entwickelt. Dazu haben die Stadtwerke Huntetal bereits 2022 einen Ingenieur eingestellt. In Zusammenarbeit mit den Klimaschutzmanagern der Kommunen entwickelt dieser die kommunale Energieleitplanung im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Huntetal. Ziel ist eine weitgehend klimaneutrale Wärmeversorgung bis 2045.

2,1 Millionen Euro Gewinn Die Stadtwerke Huntetal haben im Jahr 2022 einen Gewinn von 2,1 Millionen Euro (nach Steuern) erzielt. Dieser Gewinn fließt – nach Höhe der Anteile gestaffelt – in die Haushalte der an den Stadtwerken als Gesellschafter beteiligten Kommunen Diepholz, Barnstorf, Rehden und Wagenfeld.

Für Diepholz und Barnstorf werden zuvor die Defizite der dortigen Bäder abgezogen. Dieses Defizit beträgt laut Stadtwerke-Geschäftsführer Matthias Partetzke in Diepholz (Freibad Müntepark und Hallenbad Delfin) etwa eine Million Euro pro Jahr, in Barnstorf (Freibad Hunteholz) etwa 400.000 Euro. Dadurch, dass das Unternehmen Stadtwerke und nicht die Kommunen selbst die Bäder betreiben, ergibt sich laut Partetzke ein Steuervorteil von 403.000 Euro für Diepholz und 119.000 Euro für Barnstorf. Um diese Summen verringert sich der Bäder-Verlust. Vom Gesamtgewinn der Stadtwerke (vor Steuern, ohne Bäder) von 3,3 Millionen Euro durch die Lieferung von Strom, Gas, Wasser und Wärme wurden 1,5 Millionen an die Gesellschafter-Kommunen ausgeschüttet, 1,8 Millionen Euro flossen ins Eigenkapital, dessen Quote nun bei 19,6 Prozent beträgt.

Die Stadtwerke Huntetal haben aktuell 140 Mitarbeiter.



Bei kommunaler Wärmeplanung „weit vorne“

„Wir sind im Bereich kommunaler Wärmeplanung weit vorne“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Partetzke. Im Zuge der Planungen wird das Stadtgebiet von Diepholz in mehr als 20 „Waben“ aufgeteilt. In diesen jeweils recht kleinen Gebieten schauen die Experten dann, wie eine klimafreundlichere Energieversorgung jeweils individuell aussehen könnte. In einem Gebiet könnte zum Beispiel Platz für eine große Photovoltaikanlage sein, in einem anderen wäre vielleicht der gemeinsame Anschluss mehrerer Wohnhäuser an eine große Wärmepumpe sinnvoll – oder die Nutzung von Abwärme aus Betrieben. Die Lösungen sollen abschließen „Straßenscharf“ aufgezeigt werden.

Zunächst erfassen die Stadtwerke im Zuge der kommunalen Wärmeplanung systematisch Daten wie aktuelle Energieverbräuche der Gebäude innerhalb der „Waben“-Gebiete, dafür eingesetzte Energieträger, Baualtersklassen und vorhandene Heizungsanlagen.

Wasserstoff könnte wichtige Rolle spielen

Langfristig könnte in Diepholz Wasserstoff eine sehr große Rolle spielen. Nach Informationen des Gasnetzbetreibers Nowega soll eine geplante große Wasserstoffleitung zum Ruhrgebiet durch Diepholz führen, wobei Rehden ein Knotenpunkt ist. Insbesondere Diepholz könnte aus dieser überregionalen Leitung dann Wasserstoff in das sehr dichte Erdgasnetz der Stadtwerke – insgesamt 1.200 Kilometer im Stadtgebiet – einspeisen, sodass bei diesem Zukunftsszenario nahezu alle Haushalte eigene Gasheizungen nutzen können, die „Wasserstoff-ready“ sind, also auch diesen Energieträger nutzen können.

Investitionen in Wasserversorgung und Stromleitungen

Derzeit investieren die Stadtwerke Huntetal schwerpunktmäßig in die Wasserversorgung, denn die beiden Wasserwerke Sankt Hülfe und Wagenfeld sind in die Jahre gekommen. Auch das vorwiegend in den 1960er Jahren gebaute Wasserleitungsnetz muss erneuert werden. Für das Stromleitungsnetz gibt es durch E-Mobilität (Auto-Ladestationen) und die Stromeinspeisung durch Photovoltaikanlagen einen großen Erweiterungsbedarf. Zwölf Millionen Euro wollen die Stadtwerke in die Wasser- und Stromversorgung investieren – laut Matthias Partetzke dreimal mehr als in früheren Jahren.