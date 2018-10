Bürgermeister Florian Marré informiert über Stadtsanierungsprogramm

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Ob die Stadt selbst oder Privatleute: Wer sich daran beteiligt, die Diepholzer Innenstadt schöner zu machen, kann für Neubauten und Sanierungen unter bestimmten Voraussetzungen Zuschüsse bekommen. 12,6 Millionen Euro stehen in den nächsten zehn Jahren dafür im Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ zur Verfügung. Diese Summe setzt sich aus jeweils 4,2 Millionen Euro von Bund, Land und Stadt Diepholz zusammen.

Über den aktuellen Stand und die praktische Umsetzung informierte Bürgermeister Florian Marré am Montagabend im „Haus Herrenweide“ bei einer öffentlichen Veranstaltung des CDU-Stadtverbandes Diepholz.

CDU-Vorsitzender Hans-Ulrich Püschel freute sich über das große Interesse und begrüßte etwa 100 Besucher. Er erinnerte daran, dass sich bereits vor 25 Jahren durch das Stadtsanierungsprogramm in Diepholz zwischen Mühlenstraße und Kolkstraße vieles verbessert habe. Danach habe sich durch Zuschüsse aus dem Programm „Soziale Stadt“ der Bereich Lüderstraße/Willenberg nachhaltig verändert. Nun seien wieder alle Bürger gefordert mitzumachen.

Bürgermeister Florian Marré erläuterte den relativ großen Aufwand, den die Stadt betreiben musste und muss, um in das Programm aufgenommen zu werden. So wurde ein Plangebiet in der Innenstadt, in dem die Zuschussregelung gilt, festgelegt und nach Rücksprache mit Experten aus Hannover wieder verändert. Ein „integriertes Stadtentwicklungskonzept“ musste erarbeitet werden, damit die Stadt die Aufnahme in das Förderprogramm beantragen konnte.

Bescheid lag Montag noch nicht vor

Am Montagabend gingen zwar alle Beteiligten davon aus, dass Diepholz aufgenommen wird, doch ein Bescheid lag noch nicht vor. Gestern teilte der heimische Landtagsabgeordnete Marcel Scharrelmann dann mit, dass der Bescheid noch in dieser Woche in Diepholz eintreffen werde, berichtete Florian Marré unserer Zeitung: „Dann können wir durch die Bestandteile des Förderbescheides konkret weiterplanen.“ Bislang können Bürger noch keine Zuschussanträge stellen.

Am Montagabend erklärte Marré, was voraussichtlich ab 2019 gefördert werden kann: Das sind unter anderem der Bau von Straßen, Wegen und Plätzen, die Schaffung von Parkplätzen und die Modernisierung des Parkhauses, Maßnahmen zum Abbau von Leerständen (zum Beispiel durch Zusammenlegung von kleinen Ladenlokalen), der Umbau von Läden zu Wohnungen, Schaffung von barrierefreien Zuwegungen sowie Maßnahmen zur Modernisierung und Instandsetzung von „stadtbildprägenden Gebäuden.“

Auch Planungskosten können bezuschusst werden. Dieser Anteil an der Gesamtsumme beträgt laut Marré etwa 400.000 Euro in zehn Jahren.

Bei Plänen für die Zukunft der Innenstadt sei gemeinsames Handeln gefragt. Der Bürgermeister: „Aus Einzelhändlern müssen Gemeinschaftshändler werden.“

„Lohnstraße durfte nicht aufgenommen werden“

Er erklärte auch den Bereich der Innenstadt, in dem Zuschüsse möglich sind. „Die Lohnstraße durfte nicht aufgenommen werden“, berichtete Marré, denn dort seien schon bei der früheren Stadtsanierung Zuschüsse geflossen. Gleichwohl sei dort eine steuerliche Förderung von Baumaßnahmen möglich.

Erste öffentliche Maßnahme im Rahmen des Programms „aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ sei der Abriss des Hotels Steuding am Bahnhof, auf dessen Grundstück 53 Parkplätze geschaffen werden. Das soll nächstes Jahr geschehen.

Weiteres Projekt der Stadt, für das Zuschüsse beantragt werden, sei die Umgestaltung der Bahnhofstraße. Das werde aber erst umgesetzt, wenn die Neugestaltung der Hindenburgstraße abgeschlossen ist, die 2020 beginnen soll. Beide Straßen gleichzeitig zu sanieren, sei wegen der notwendigen Umleitung des Verkehrs während der Bauphase nicht sinnvoll.

Der Umbau der Hindenburgstraße musste (wie berichtet) verschoben werden, weil die Regenwasser-Kanalisation nach neuen Vorgaben größer sein und damit neu geplant werden muss.