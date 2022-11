Stadt Diepholz muss noch 98 Ukrainer aufnehmen

+ © Jansen Die Sirenen in Diepholz – hier auf dem Alten Rathaus – sind seit 30. Juni abgeschaltet. © Jansen

322 Ukrainer leben derzeit in der Stadt Diepholz – zwei Drittel davon sind Frauen. Diese Zahl nannte Stadtverwaltungs-Fachdienstleiterin Petra Hage im städtischen Ausschuss für Ordnung, Markt, Soziales, Sport und Kultur. In der öffentlichen Sitzung im Rathaus, bei der die Zuhörerplätze leer blieben, ging es auch um Sirenen und den Großmarkt.

Diepholz – Von den ukrainischen Kriegsflüchtlingen, die die Stadt Diepholz aufgenommen hat, sind 64 Kinder, führte Petra Hage in der Ausschussitzung aus. 34 der ukrainischen Jungen und Mädchen sind im Krippen- und Kindergartenalter, 30 im Grundschulalter. Für die Unterbringung der Ukrainer hat die Stadt zwei Unterkünfte erworben – am Willenberg und an der Diemastraße. Zudem wurden ein Wohnhaus und acht Wohnungen angemietet. 53 Menschen aus der Ukraine leben in stadteigenen Einrichtungen, andere privat oder haben selbst Wohnraum gemietet.

Die Stadt Diepholz hat laut Petra Hage nach jetzigem Stand bis Ende März 2023 weitere 30 Personen aus der Ukraine unterzubringen. Danach 68 weitere Menschen – also nach Neuberechnung der Zuweisungsquote insgesamt 98. Die Kosten tragen die Kommunen selber, teils unterstützt durch Zuschüsse. „Sporthallen zu belegen, versuchen wir bis zuletzt zu vermeiden”, betonte Petra Hage auf Nachfrage eines Ausschussmitgliedes.

Diepholzer Großmarkt „in Ordnung“

Im Ausschuss berichtete Marktmeister Jonas Bramlage über den Diepholzer Großmarkt 2022. Der Markt sei „in Ordnung verlaufen“. Die Zelte seien gut besucht gewesen. Wegen des Wetters kamen aber insgesamt weniger Besucher als erwartet zum Diepholzer Großmarkt. Die Schausteller seien mit dem Umsatz zufrieden gewesen. Negativ aufgefallen sei laut Bramlage: Der Seniorennachmittag sei nicht gut besucht gewesen, das Konzept beim Viehmarkt sei nicht aufgegangen und die Händlergasse biete so keinen Mehrwert für den Großmarkt. Mehr Punkte wollte der Marktmeister im nicht öffentlichen Teil der Ausschusssitzung berichten. Für seine Arbeit bekam Jonas Bramlage großes Lob von den Ausschussmitgliedern.

Sirenen: Kein Alleingang der Stadt Diepholz

Weiteres Thema im Ausschuss: Sirenen. Die zwölf auf Diepholzer Dächern sind seit 30. Juni abgeschaltet. Die Feuerwehr benötigt sie nicht mehr, sie wird digital über Meldeempfänger alarmiert. Aber angesichts neuer möglicher Bedrohungslagen und vor dem Hintergrund des Eintritts von Naturkatastrophen wollte die SPD-Fraktion, dass die Stadt Diepholz die Sirenen erneuert und sich dazu um Fördermittel aus einem Bundesprogramm bemüht. Das lehnte die Ausschussmehrheit ab. „Das ist Sache des Bundes, die wir einheitlich im Landkreis Diepholz auf den Weg bringen sollten“, wies Wilhelm Paradiek (CDU) auf die Zuständigkeiten des Katastrophenschutzes hin: „Vorhandene Sirenen sollten noch so lange auf den Dächern bleiben, bis wir vom Bund und Land einheitliche Vorgaben haben.“ Fachdienstleiterin Petra Hage unterstützte das: Es hat sich nichts geändert. Der Bund ist im Rahmen des Zivilschutzes für die Bevölkerungswarnung zuständig.“ Wenn Bund auch auf Sirenenalarmierung setze, würde der zuständige Landkreis Diepholz eine einheitliche Planung erarbeiten. Die Stadt könne Gelder nicht beantragen, weil der Landkreis als Katastrophenschutzbehörde zuständig ist. Petra Hage: „Es nützt nichts, wenn wir ertüchtigte Sirenen haben, die anschließend gar nicht angesteuert werden.“ Das meinte auch Lars Mester (FDP): „Ein Alleingang macht keinen Sinn.” Einstimmig folgte der Ausschuss einem Änderungsantrag der Gruppe CDU/FDP: „Die Stadt stimmt sich mit dem Landkreis Diepholz ab, um den Bedarf an Sirenen zu ermitteln.“