Diepholz: St. Michaelis-Gemeinde feiert 60-jähriges Bestehen

+ © Bernd Gerwanski Die große Enthüllung: (von links) Frank Wiggermann, Pastorin Kathrin Wiggermann und Conrad Breitenbach präsentieren gemeinsam Wandtafeln zum 60-jährigen Bestehen. © Bernd Gerwanski

Vier Wandtafeln erzählen von der 60-jährigen Geschichte der Diepholzer St. Michaelis-Kirchengemeinde. In einem Festgottesdienst wurden die Tafeln enthüllt.

Diepholz – Wie sich die Zeiten doch ändern: Bei ihrer Gründung war die Michaeliskirche im Grunde die Garnisonskirche für den Fliegerhorst Diepholz und die ansässigen Soldatenfamilien. Aber durch die Verkleinerung der Bundeswehr und damit des Fliegerhorstes und die darauf folgende Veränderung in der Zusammensetzung der Bevölkerung wandelte sich ebenfalls die Kirchengemeinde.

Daran erinnerte die Gemeinde, als sie am Wochenende das 60-jährige Bestehen der Kirche St. Michalis und ihrer Kindertagesstätte würdig feierte. Nach dem Festgottesdienst enthüllten Pastorin Kathrin Wiggermann und Cornda Breitenbach als Vorsitzender des Kirchenvorstandes symbolisch vier Wandtafeln mit der Chronik dieser 60 Jahre. Entworfen hat die Tafeln Frank Wiggermann zusammen mit der Firma Grafik Richter.

„Es war der 1. August 1968 als die Kirche zusammen mit der Kindertagesstätte eröffnet wurde“, erinnerte Conrad Breitenbach bei der Enthüllung. „Heute zählen wir etwa 100 Kinder in der Tagesstätte und der Krippe. In sieben Gruppen arbeiten hier 20 Mitarbeiterinnen.“ Der Vorsitzende dankte ihnen und den zahlreichen Ehrenamtlern, die in der Gemeinde tätig sind. „Kirche lebt nur gemeinsam“, betonte er. „Menschen müssen zusammen kommen und mitmachen.“

+ Mit Musik wurde der Festgottesdienst gestaltet. © Bernd Gerwanski

Wie treu Gemeindeglieder im Dienst von St. Michaelis stehen können, beweist Magdalene Kersten. Sie ist 90 Jahre alt und arbeitete lange Zeit in der Gemeindebücherei mit. Ihr wurde während des Gottesdienstes ein besonderer Dank ausgesprochen.

Kathrin Wiggermann erinnerte bei der Enthüllung der Wandtafeln auch daran, wie schwierig es war, als der Fliegerhorst verkleinert wurde. „Damit brach eine tragende Säule der Gemeindearbeit weg“, erklärte sie. „Aber die Gemeindearbeit bleibt lebendig, verändert sich allerdings.“ , Flüchtlingsarbeit, Aussiedlerarbeit, ein starkes diakonisches Profil seien ab 2003 mit der Platte und Diepholzer Platte Plus, wie die Lebensmittelausgabe für bedürftige Menschen genannt wird, entstanden.

Ein wenig Schmunzeln durften die Festgäste, als die Pastorin im Zusammenhang mit dem Bau der Kirche und der Gemeinderäume auf den 36 Meter hohen Kirchturm zu sprechen kam. „Dieser war im Rückblick von Anfang an bis heute eine Dauerbaustelle“, berichtete sie. „Immer wieder musste er saniert und repariert werden.“

Wer nach dem Gottesdienst und den kurzen Reden eine Stärkung wünschte, konnte sich im Gemeindesaal versorgen. Andere Besucher begaben sich zu der Kirchen- und Kunstführung. Kinder lockte es eher zum Puppentheater. Und auf dem Flohmarkt und Bücherbasar waren etliche Schnäppchen zu finden.