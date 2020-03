Sprungbrett in das Berufsleben

+ Kein Kinderspiel: Die Berufswahl ist eine der wichtigsten Lebensentscheidungen, dafür brauchen Jungen und Mädchen Unterstützung. Messen – wie die Berufs-Informations-Börse BIB (Foto) – gibt es bereits. Das Projekt „Sprungbrett“, das persönliche Gespräche unter Einbeziehung von Eltern bietet, ist neu. Foto: Archiv/Jantje Ehlers

Die Berufswahl ist eine der wichtigsten Lebensentscheidungen. Aber nicht alle Jugendlichen erhalten in dieser Phase ausreichend Unterstützung für die passgenaue Wahl. Genau das will das Pilot-Projekt „Sprungbrett“ ändern. An drei Schulen in Diepholz ist es bereits installiert – mit der Option auf Ausweitung in den Nordkreis.