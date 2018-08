„Splashdiving“-Sieger: Pauline, Louis und Prince

Diepholz - Das Wasser musste bei der Landung im Becken möglichst hoch spritzen – aber auch die Haltung während des Sprungs spielte eine Rolle gestern Nachmittag beim „Splashdiving“-Wettbewerb der Stadtwerke Huntetal im Diepholzer Freibad.

22 Kinder und Jugendliche machten mit bei der früher „Arschbombenwettbewerb“ genannten Veranstaltung. Eine Jury bewertete die Sprünge. Sieger in der Gewichtsklasse 1 (bis 35 Kilogramm) wurde Pauline Krempig vor Joshua Planitz und Pepe Martens. In der Gewichtsklasse 2 (36 bis 49 Kilo) gewann Louis Theieke vor Tjark Alscher und Phil Ulrich. Die drei Erstplatzierten in der Gewichtsklasse 3 (ab 66 Kilo) sind Prince Okonkuro, Julien Thölke und Sebastian Kaselow. Als Preise winkten Verzehrgutscheine für den Freibad-Kiosk.

ej