Spektakuläre Percussion-Show

Die „Greenbeats“ in Aktion – hier beim Auftritt in Wagenfeld. Am 11. Oktober gibt die Perkussions-Gruppe um den Diepholzer Timm Pieper (links) ein Konzert im Theater. 400 Karten sind für diese Show schon verkauft. Foto: Scheland

Diepholz – Der 42-jährige Timm Pieper sieht sich als kleines Rädchen in einem Gesamtkunstwerk. Der in Diepholz geborene Vollblutmusiker zählt zu den Akteuren der „Greenbeats“. In einer der begehrtesten Percussion-Ensembles Europas bearbeitet er das Schlagzeug – mit Kraft, Konzentration und Ausdauer.

Erst jüngst hat Timm Pieper das mit fünf Mitstreitern sehr überzeugend beim Auftritt der „Greenbeats“ im Rahmen des Jubiläumskonzertes der Wagenfelder Phantom-Brigade auf dem Platz vor der Sankt Antoniuskirche bewiesen. Jetzt gastiert er mit einem neunköpfigen Ensemble in seinen Geburtsort: Die „Greenbeats“ gestalten am Freitag, 11. Oktober, im Theater der Stadt Diepholz eine abendfüllende Percussion-Show – wie in Wagenfeld von Anfang bis Ende energiegeladen, witzig und mitreißend. Das ganz spezielle Konzert mit ganz speziellen Schlaginstrumenten – präsentiert von der Mediengruppe Kreiszeitung – beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.

Veranstalter der spektakulären Show sind die Eltern des Diepholzer Ensemble-Gründers: Der frühere Volksbank-Vorstand Claus Pieper und Ehefrau Sigrun. Beide blicken dem Gastspiel der „Greenbeats“ ausgesprochen optimistisch entgegen, zumal bereits mehr als 400 Eintrittskarten (von etwa 500) verkauft sind.

Die bis zu 20 Musiker der „Greenbeats“ haben viele Spielfelder – seit zwölf Jahren inzwischen: Stadt- und Straßenfeste, Kultur- und Sportveranstaltungen und natürlich Galas.

Jetzt kommen ein paar abendfüllende Konzerte hinzu. Am 5. Oktober in der Kulturscheune in Freepsum im Landkreis Aurich in Ostfriesland, am 19. Oktober in der Sporthalle in Wallenhorst und genau dazwischen am 11. Oktober im Theater der Stadt Diepholz.

Das knapp zweistündige Gastspiel setzt sich aus zwei Konzertteilen mit einer Pause mittendrin zusammen. Für die Musiker 20 Minuten, um neue Kraft zu tanken, für die Zuhörer 20 Minuten, um die erste Begeisterung zu festigen und das Gehörte und Gesehene des ersten Showblocks zu verarbeiten.

Das Erfolgsrezept der „Greenbeats“ ist eine Mischung aus einer mitreißenden Drum-Performance, aus spektakulären Show-Effekten und überraschenden Tanzeinlagen, dazu eine sich ständig verändernde Mimik und Gestik der Akteure sowie Spielfreunde und ganz viel Witz.

Das Ensemble spielt inzwischen seit zwölf Jahren zusammen und hat in der Zeit bei mehr als 500 Konzerten sein Publikum begeistert. Highlights in der „Greenbeats“-Karriere waren eine gemeinsame Tournee mit DJ Bobo durch die größten Hallen in Deutschland, die Teilnahme am RTL-Supertalent und die TV-Auftritte bei Carmen Nebel und im ZDF-Fernsehgarten.

„Am 11. Oktober haben alle Musikfreunde im Diepholzer Theater die Chance, die einzigartigen Instrumente und Aufbauten zu erleben, die kein anderes Percussion-Ensemble so auf die Bühne bringt“, kündigen die Veranstalter an. Fehlen würden auch nicht die Drum-Oktagons, die die „Greenbeats“ zu weltweiter Bekanntheit verholfen hätten. „Und etwas Neues gibt es auch: Die Besucher dürfen sich auf eine innovative Performance mit zwei noch nie da gewesenen Trommel-Konstruktionen freuen.“

Die Mediengruppe Kreiszeitung präsentiert das Konzert der „Greenbeats“ am 11. Oktober im Diepholzer Theater. Karten im Vorverkauf gibt es in allen unseren Geschäftsstellen, also auch beim Diepholzer Kreisblatt an der Bahnhofstraße 9 in Diepholz, ab 24,90 Euro. ges