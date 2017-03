Spatenstich für „Rasselini“

Spatenstich für die neue Diepholzer Krippe „Rasselini“ als Anbau an die Kita „Rasselbande“: Vertreter des ASB, Bürgermeister Dr. Thomas Schulze, Architektin Petra Buck (3. von rechts) und neue Krippen-Gruppenleiterin Elisabeth Humburg (rechts).

Diepholz - Der Name steht schon fest: „Rasselini“ soll die neue Krippe heißen, die der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) als Anbau an seine Kindertagesstätte „Rasselbande“ im Diepholzer Wohngebiet Dustmühle erstellt. Am Mittwochmittag war offizieller erster Spatenstich.

Dazu war neben Vertretern des ASB-Kreisverbandes Diepholz auch Bürgermeister Dr. Thomas Schulze gekommen: „Wir freuen uns, dass es losgeht“, sagte er.

15 Plätze schafft der ASB für die Betreuung von Kindern im Alter von null bis drei Jahren. Am 1. August soll „Rasselini“ seinen Betrieb aufnehmen. Die Gruppenleitung wird Elisabeth Humburg übernehmen.

Auf einer Gesamtfläche von 100 Quadratmetern entstehen ein heller Krippenraum und ein Ruheraum. „Alle Räume werden nach den Anforderungen der Kinder ausgestattet. Zudem erfolgt der Einbau von besonderen Brandschutzsicherungen“, erklärte der ASB.

Die Kosten für den Neubau betragen nach Angaben des Arbeiter-Samariter-Bundes etwa 220.000 Euro.

Die neue Krippe ist zwar ein Anbau an den vor gut 25 Jahren erstellten ASB-Kindergarten „Rasselbande“, aber ein separater Baukörper mit eigenem Eingang vom Fingerkrautweg aus und eigenem Spielplatz nur für die Krippenkinder

Die Gruppenleitung wird Elisabeth Humburg übernehmen, die bereits in der Gruppenarbeit der Kita des ASB tätig ist.

Für die neue Krippe liegen beim ASB-Kreisverband Diepholz an der Schömastraße bereits Anmeldungen vor, sagte Geschäftsführer Mathias Salomé. Es seien aber noch Plätze für die neue Betreuungseinrichtung frei.

ej