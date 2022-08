Sorgen bei Diepholzer Unternehmen: Hilft Energie durch Synergie?

Von: Carsten Sander

Den Stier bei den Hörnern packen – genau das hat Wirtschaftsförderer Bernd Öhlmann hinsichtlich der steigenden Energiepreise vor. © Sander

Natürlich drückt auch viele Unternehmen aus Diepholz die Last der rasant steigenden Energiepreise. Wirtschaftsförderer Bernd Öhlmann hat eine Idee, wie möglicherweise ein bisschen Erleichterung geschaffen werden kann. Es geht um Zusammenarbeit und Energie durch Synergie.

Diepholz – Im Büro von Bernd Öhlmann hängt ein Stier. Kein echter natürlich, nur ein gemalter. Aber groß und dominierend ist das Bild, und es lädt zu einer Metapher ein: Den Stier bei den Hörnern packen – das ist es, was Öhlmann, Wirtschaftsförderer der Stadt Diepholz, vorhat. Wobei der Stier als Bildnis für die rasant steigenden und die heimische Wirtschaft enorm belastenden Energiepreise steht. Öhlmann denkt nun über Lösungsmöglichkeiten nach und will jene einbeziehen, die letztlich auch die Profiteure wären: Diepholzer Unternehmen. „Das Ansinnen ist, dass wir uns hinsichtlich der Energieversorgung regional wieder ein bisschen autarker machen“, erklärt der 59-Jährige: „Eines der gravierendsten Probleme ist die Stromversorgung zur Aufrechterhaltung der Produktionen. Dem müssen wir uns annehmen.“

In den vergangenen Wochen habe er etliche Gespräche mit örtlichen Unternehmensvertretern geführt, in denen es um die explodierenden Energiepreise ging sowie um die Gefahr, dass Strom auch mal nicht mehr in ausreichender und bezahlbarer Kapazität zur Verfügung stehen könnte. Und immer tauchte die Frage auf: Welche Alternativen lassen sich entwickeln, um die zusätzlichen Kosten zu eliminieren? Klar ist: Über die Wirtschaftsförderung – sprich: mit öffentlichen Geldern – geht das nicht. „Das ist völlig utopisch“, sagt Öhlmann. Aber es ist ein Denkmodell entstanden, das am 20. September in einer Runde mit ausgewählten Diepholzer Unternehmen, den Stadtwerken Huntetal sowie Experten für alternative Energiegewinnung vorgestellt und diskutiert werden soll. Kurz zusammengefasst geht es darum: Energie durch Synergie.

Energieintensive Firmen im Fokus

Bernd Öhlmann erklärt die Idee: „Wir als Wirtschaftsförderung können versuchen, Unternehmer zu bündeln und in Kooperation neue Energieversorgungsmöglichkeiten zu schaffen.“ Angesprochen werden zunächst Firmen mit einer energieintensiven Produktion oder solche, die nahe beieinander liegen und sich ergänzen könnten. Anhand von Experten und bereits funktionierenden Lösungen bei Unternehmen, wie den Betrieb von Blockheizkraftwerken, werden Möglichkeiten zur gemeinsamen alternativen Stromgewinnung in Diepholz vorgestellt. Öhlmann: „Wir haben in der Stadt und im Umfeld einige Unternehmen mit Know-how und den Ressourcen, um preiswerter Energie zu gewinnen. Wir müssen diese Unternehmen zusammenbringen und müssen fragen: Wer macht mit und was können wir gemeinsam auf den Weg bringen?“ Dabei wird es auch um die Frage der Energiespeicherung gehen, um den dann selbst produzierten Strom vorhalten zu können, um ihn jederzeit zur Verfügung stellen zu können.

„Die Betriebe können die Kosten gerade noch so abpuffern“

Die Herausforderung liegt aber nicht nur darin, Firmen vom technischen und finanziellen Investment zu überzeugen, sondern auch darin, das Ganze auf die Schnelle auf die Beine zu stellen. Im Grunde brauchen viele Betriebe eine Soforthilfe, auch wenn Öhlmann sagt, dass es in Diepholz ob der Preissteigerungen für Strom, Gas und Kraftstoffe „noch kein Unternehmen gibt, dem das Wasser bis absolut zum Hals steht. Die Betriebe können das im Moment noch gerade so abpuffern.“ Aber Fakt sei auch, dass die Zusatzbelastungen die Margen auffressen und an der Substanz knabbern. Umso wichtiger ist für Öhlmann der Solidargedanke bei der Stromversorgung: „Wenn wir unsere Kräfte bündeln, können wir auch kurzfristig an der einen oder anderen Stelle Erleichterung schaffen.“

Kurzfristig – das heißt in diesem Fall „ein halbes Jahr bis zu zwei Jahren“, so Öhlmann. Das ist ambitioniert, zumal die bürokratischen Hürden oftmals hoch sind in Deutschland, wie der Wirtschaftsförderer deutlich beklagt. „Wir sind zu einer Schnecke geworden.“ Dennoch betrachtet er es nicht als aussichtslos, „ein vernünftiges, plausibles Projekt“ auch schnell durch die entsprechenden genehmigenden Behörden zu drücken: „Da muss man dann auch hartnäckig sein.“