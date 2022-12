Sorge vor mehr Tuberkulose-Fällen

Von: Gregor Hühne

Meldepflichtig: Tuberkulose (TB) ist eine Infektionskrankheit. © Gregor Hühne

2022 gab es bislang elf TB-Erkrankungen im Landkreis Diepholz. Die Ukraine-Flüchtlinge stehen im Fokus - weil in ihrem Heimatland die Inzidenz in der Vergangenheit deutlich höher war als in Deutschland.

Landkreis – Bei der Flüchtlingsbewegung 2015 kam es vermehrt zu Tuberkulose-Fällen in Deutschland. TB ist eine Infektionskrankheit, die durch kleine Tröpfchen von Mensch zu Mensch übertragen wird. Bedenklich stimmt nun, dass laut Weltgesundheitsorganisation viele Ukrainer – oftmals unbemerkt – an dem Virus erkrankt sind (siehe Infokasten).

„Die Infektion mit Tuberkulose geschieht unbemerkt über die Atemwege. Die Bakterien können beim Sprechen, Niesen und Husten weitergegeben werden“, teilt das Gesundheitsamt im Landkreis Diepholz mit. Die häufig mit uncharakteristischen Beschwerden (Husten, Müdigkeit, leichtes Fieber) beginnt. Typische Erkrankungszeichen gibt es bei TB nicht. Da die Lunge am häufigsten betroffen ist, äußert sie sich durch allgemeine Beschwerden wie Husten, Gewichtsabnahme, Appetitlosigkeit, Erschöpfung, Nachtschweiß, leichtes Fieber und Auswurf beim Husten. Entscheidend für das Ansteckungsrisiko sei jedoch ein enger, längerer Kontakt mit einer erkrankten Person.

Um eine Ausbreitung im Körper zu verhindern und eine Ansteckung weiterer Personen zu verhüten, sei das frühzeitige Erkennen und der Beginn der medikamentösen Behandlung wichtig, informiert die Kreisverwaltung in einem Schreiben.

Das Gesundheitsamt bestätigt im Moment elf entdeckte Tuberkulosefälle in diesem Jahr. In der Regel würden laut Landkreis-Angaben 10 bis 15 TB-Fälle jährlich gemeldet. Die Untersuchungen werden durch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Barnstorf sowie durch die beauftragte Arztpraxis Wistuba für Röntgendiagnostik in Diepholz vorgenommen. Für ein Tuberkulose-Screening würden dort laut Mitarbeiterangaben Flüchtlingsgruppen von jeweils 10 bis 20 Leuten an einem Termin untersucht. Das DRK verweigert grundsätzlich die Auskunft zu TB-Untersuchungen von Flüchtlingen im Landkreis, heißt es aus dem Kreisverband.

Letalität liegt bei 2,7 Prozent

Eine Tuberkuloseinfektion führt in rund zehn Prozent der Fälle zu einer Erkrankung. Je nach Zustand des Immunsystems kann es nach Monaten, Jahren oder gar nicht zum Ausbruch der Krankheit kommen.

Die Letalität (Wahrscheinlichkeit, an einer Infektion zu sterben) liegt bei TB laut Robert-Koch-Institut in Deutschland bei 2,7 Prozent. Bei Corona liegt sie hierzulande bei 0,4 Prozent.

Eine Behandlung sei langwierig und müsse konsequent durchgehalten werden, da es sonst zu einem erneuten Ausbruch der Krankheit, zur Unwirksamkeit von Antibiotika (Resistenzentwicklung) und durch Ansteckung zu weiteren Erkrankungsfällen kommen kann.

Das Gesundheitsamt überwacht entsprechend dem gesetzlichen Auftrag die Behandlung der meldepflichtigen TB und stellt im Rahmen einer regelmäßigen Nachsorge behandelter Personen sicher, dass es nicht zu einem Aufflammen der Infektion kommt.

Lagezentrum im Kreis meldet Finanzbedarf

Der Kreis-Finanzausschuss hat jüngst mitgeteilt, dass die Miete des Lagezentrums für Infektionsschutz- und Ortshygiene bis 30. September 82 800 Euro beträgt. Das Budget werde auch weiterhin für die Folgen des Ukraine-Krieges erhöht. „Es ist davon auszugehen, dass weitere Geflüchtete untersucht und vermehrt weitere Tuberkulosefälle auftreten werden“, kündigte die Kreisverwaltung für die Haushaltsberatung an.

Für alle aus der Ukraine geflüchteten Personen bietet der Landkreis Diepholz die Möglichkeit zu ärztlichen Untersuchungen und Impfungen an. „Durch die Untersuchungen können aktuelle Beschwerden, zum Beispiel hinsichtlich der psychischen und physischen Verfassung oder möglicher Vorerkrankungen, festgestellt und behandelt werden“, teilte Kreisrätin Ulrike Tammen mit. Aufgrund des Vorkommens von Tuberkuloseinfektionen in der Ukraine liege ein Fokus der Untersuchungen auch auf einem Tuberkulosetest. „Kindern unter 15 Jahren wird hierfür zur Untersuchung Blut abgenommen, Jugendliche über 15 Jahre und Erwachsene werden zum Röntgen an eine beauftragte Arztpraxis weitergeleitet“, so Tammen.

Hinweis an die Bevölkerung

Alle Bürger, die Schutzsuchende aus der Ukraine aufgenommen haben oder kennen, bittet der Landkreis, diese auf das staatliche Untersuchungsangebot aufmerksam zu machen. Für Ukrainer fallen keine Kosten an. Darüber hinaus können Ukrainer Beschwerden behandeln lassen und fehlende Impfungen, bei Kindern insbesondere gegen die Masern, nachholen.

„Geflüchtete, die über die Aufnahmestellen des Landes Niedersachsen in den Landkreis Diepholz kommen, sind in der Regel ärztlich untersucht“, so der Kreis auf Nachfrage. In den meisten Fällen sei daher eine ansteckungsfähige Tuberkulose ausgeschlossen. Sollte eine Untersuchung nach der Anreise nicht erfolgt sein, sollte diese zeitnah nachgeholt werden.

Bei Verdacht auf eine Tuberkulose sollte zunächst eine Vorstellung beim Hausarzt erfolgen. Wird der Verdacht dort bestätigt, werden alle weiteren notwendigen Schritte beziehungsweise eine Therapie eingeleitet.

Hohe TB-Inzidenz in der Ukraine Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verzeichnete die Ukraine mit 19 521 gemeldeten und 32 000 geschätzten Tuberkulosefällen im Jahr 2020 eine der höchsten Tuberkulose-Inzidenzen in der europäischen WHO-Region. Das sind laut Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) 73 Fälle pro 100 000 Einwohner. Die Meldeinzidenz in Deutschland liegt dagegen bei nur fünf pro 100 000. Betroffen sind in der Ukraine vor allem die Altersgruppen zwischen 25 bis 64 Jahren sowie Männer (69 Prozent). Der Anteil an Kindern unter 15 Jahren beträgt laut RKI rund zwei Prozent. Die Ukraine zählt laut RKI zu den Ländern mit den höchsten Anteilen an multiresistenter Tuberkulose (TB). 2020 lag der Anteil an resistenten TB bei neu diagnostizierten bakteriologisch bestätigten Lungentuberkulosen bei 29 Prozent. Darüber hinaus ist unter den auf HIV getesteten TB-Erkrankten eine hohe HIV-Koinfektionsrate zu beobachten (2020: 22 Prozent). Gemäß WHO-Modellierung wird für die Ukraine infolge der Corona-Pandemie eine kurzfristige Zunahme der Tuberkulose-Sterblichkeit erwartet, die im europäischen Vergleich bereits zu den höchsten zählt.