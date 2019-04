Viel los auf dem Marktplatz: Der 50. Diepholzer Frühjahrsmarkt lockte am Wochenende bei bestem Bummel-Wetter viele Besucher an. Foto: Reckmann

Diepholz - Von Sven Reckmann. Von der Sonne verwöhnt: Der 50. Frühjahrsmarkt in Diepholz war ein Besuchermagnet. Die Marktstraßen auf dem Esch waren voll, wie man es sonst nur vom Großmarkt kennt. Und viele Besucher nutzten den Marktbummel für einen Abstecher in die Innenstadt zum verkaufsoffenen Sonntag.

Normalerweise findet der Diepholzer Frühjahrsmarkt am dritten Wochenende im April statt, wegen der Kollision mit den Osterfeiertagen hatten die Organisatoren aber deutlich nach vorn gezogen. Frühjahrsmarkt Ende März ist ein Risiko – es kann durchaus auch mal mit Schneefall „belohnt“ werden. Aber zum 50. Geburtstag des Marktes waren die Macher mit allen Wettergöttern im Bunde: Freitag und Samstag waren schon vor-sommerlich, der Sonntag war zwar kühler aber auch trocken und vor allem sonnig. Die Folge: In den Markstraßen war ein Betrieb wie zu besten Großmarkt-Zeiten.

„Es ist sehr gut gelaufen in diesem Jahr“, sagte Schausteller Walter Schneider aus Bielefeld, der den Markt vor 50 Jahren aus der Taufe gehoben hatte und nun in der Kasse des Autoskooters nicht unzufrieden auf das Geschehen blickte. „Die Kollegen sind auch sehr zufrieden“, sagte der 84-Jährige, der sich auf dem Platz natürlich schon umgehört hatte, wie es gelaufen war.

Mit der 50. Auflage des Marktes konnten alle zufrieden sein. Aber nichts geht von allein: „Einfach aufmachen und warten, dass die Leute kommen, das reicht nicht“, weiß Schneider. „Man muss den Leuten auch was bieten.“ Gesagt, getan. Das Angebot mit Break-Dancer, dem Scheibenwischer „Devil Dance“, dem Laufgeschäft „Verrückte Farm“, dem „Twister“, zwei Kinderkarussels und natürlich dem Autoskooter konnte sich für einen Markt dieser Größenordnung wahrlich sehenlassen. Und die Geschäfte fuhren nicht leer. Der Scheibenwischer gab den meist jungen Gästen mit Wasser gefüllte Becher, die sie während der rasanten Fahrt mit ihren Zähnen festhalten sollten. Wer am meisten Wasser übrigbehielt, der erhielt eine Freifahrt. Die meisten sahen hinterher aus wie begossene Pudel, aber die Fahrgäste hatten mächtig Spaß, ebenso die Zuschauer.

Das neue Eingangstor begrüßt die Besucher, die aus Richtung Bremer Eck kommen.

Und zur Feier des Jahres gab es am Freitagabend ein Feuerwerk, das in der ganzen Stadt zu hören war – auch eine Erinnerung an den „großen Bruder“ Großmarkt.

Begleitet war der Frühjahrsmarkt auch in diesem Jahr vom Trödelmarkt im nördlichen Bereich des Marktes. Kaum zu glauben, was die Händler wieder auf die Tische gezaubert hatten. Von Teller, Tassen und Vasen über Schallplatten, Spielzeug und Bekleidung bis hin zu Fragmenten eines hölzernen Bettgestells – alles wartete auf die Interessenten.

Fotos