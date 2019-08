Am Sonnabend geht das Weinfest in Diepholz in seine zweite Runde

Buden-Rund auf der Schlossinsel

+ Beim Weinfest vertreten ist zum ersten Mal seit einigen Jahren auch wieder der Lions Club Grafschaft Diepholz, der mit einem gut gefüllten Kühlschrank auf die Kundschaft wartet. Foto: Reckmann

Diepholz – Wein im Glas und Wasser von oben: Die Eröffnung des Diepholzer Weinfestes auf der Schlossinsel geriet Freitag am späten Nachmittag zunächst zu einer feuchten Angelegenheit. Fördergemeinschafts-Vorsitzender Mark Kürble auf seiner„Abschiedstournee“, wie er es nannte (er kandidiert nicht wieder als Vorsitzender) und Bürgermeister Florian Marré stießen an mit den Gästen aus Rat und Verwaltung, aus der Fördergemeinschaft und den Reihen der Anbieter. Dazu zählt zum ersten Mal seit einigen Jahren auch wieder der Lions Club Grafschaft Diepholz, der mit einem gut gefüllten Kühlschrank auf die Kundschaft wartete. Neben Wein in allen seinen Facetten wird im zumeist überdachten Buden-Rund auf der Schlossinsel auch Bier angeboten, Cocktails sind zu haben und im Bereich der Speisen stehen unter anderem Gegrilltes, Champignon-Kreationen und Fisch bereit. Für Musik sorgt Jan Deejay.