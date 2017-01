Sonderfall am Hallenbad

Diepholz - Von Sven Reckmann. Alles dreht sich: Die Verkehrsplanung hat in den vergangenen Jahren den Kreisverkehr als leistungsfähige, sichere und kostengünstige Kreuzungsform entdeckt. Auch in Diepholz. Sieben Mal geht es „rund“ in der Kreisstadt, der nächste Kreisverkehr ist an der Kreuzung Eschfeldstraße/Hindenburgstraße schon in Planung.

Tatsache ist aber auch, dass die Verkehrsregeln immer wieder für Diskussionsstoff sorgen, zumal es Ausnahmefälle gibt. Wer darf wann fahren, wer muss wem Vorfahrt gewähren? Zusammen mit dem Sachbearbeiter Verkehr der Polizeiinspektion Diepholz, Wolfgang Rehling, beleuchten wir die Diepholzer Kreisel.

Für die Autofahrer sind die Regeln grundsätzlich klar: Nach rechts in den Kreisel einfahren, blinken beim Herausfahren.

Fußgänger lassen den ein- und ausfahrenden Verkehr passieren, es sei denn, es gibt einen gekennzeichneten Überweg.

In Bezug auf Radfahrer gibt es zusammenfassend drei verschiedene Regelungen an den Diepholzer Kreiseln.

Einfach ist es an den Kreiseln außerorts (Sankt Hülfe, Triftweg und Autohof): Hier signalisiert den Radfahrern ein kleines „Vorfahrt achten“-Schild, dass sie den Kraftfahrzeugverkehr passieren lassen müssen, der in den Kreisverkehr ein- oder ausfahren will.

Nicht immer wird dieses auch befolgt, wie die Beobachtung in der Praxis zeigt. Autofahrer sind daher sicherlich gut beraten, hier aufmerksam zu sein.

In den innerstädtischen Kreiseln gilt: Radfahrer sollen auf der Fahrbahn im Kreisel bleiben und sich in den Verkehr einordnen und haben die selben Vorfahrtsrechte wie Autos.

„Die Radfahrer haben auf den Nebenanlagen nichts zu suchen, sie werden dann besser gesehen“, erklärt Rehling denn Sinn der Regelung.

Dabei gibt es in Diepholz eine Ausnahme: Den Hallenbad-Kreisel. Hier gibt es für die Radfahrer einen Radweg neben dem Kreisel, auf dem sie in beide Richtungen unterwegs sein können und Vorrang gegenüber dem ein- und ausfahrenden Verkehr haben. Ein kleines ergänzendes Schild zeigt das dem Autofahrer kurz vor der Einfahrt auch an: Hier muss man mit Radfahrern aus beiden Richtungen rechnen.

„Wenn morgens und mittags mehrere hundert Schüler durch den Kreisel fahren, ist das anders gar nicht machbar“, erklärt Rehling die Sonderregelung.

„Wir wissen, das ist nicht optimal, aber für diese Situation das beste.“ Alle seien deutlich aufmerksamer, gerade zur „Rush-Hour“ passten die Fahrer dort „120-prozentig“ auf. Aus Sicht Rehlings ist dort keine Gefahrenstelle, auch habe sich der Hallenbad-Kreisel nicht zum Unfallschwerpunkt entwickelt: „Der Kreisel funktioniert“.

Nicht optimal ist aus Sicht des Verkehrssicherheitsberaters hingegen die rote Markierung am „Rape“-Kreisel an der Maschstraße, die den Radfahrer eben doch dazu verleite, auf den Nebenanlagen zu fahren. Rehling schlägt vor, die Markierung bei der nächsten Erneuerung der Fahrbahndecke zu entfernen.

Wie auch immer die Rechtslage ist – im Zweifelsfall ist der Autofahrer sicherlich besser beraten, einmal mehr zu bremsen, als es auf einen Unfall mit dem schwächeren Verkehrsteilnehmer ankommen zu lassen. Im Hinterkopf den ersten Satz der Straßenverkehrsordnung: „Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht.“