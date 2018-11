Soldaten aus Diepholz nehmen an feierlicher Parade in Italien teil

Diepholz / Triest - Eine ehrenvolle Aufgabe hatten Soldaten vom Diepholzer Fliegerhorst bei einem Besuch in der italienischen Hafenstadt Triest. Die 14 Soldatinnen und Soldaten des Waffensystemunterstützungszentrums 2 aus der Kreisstadt nahmen dort an einer Parade im Rahmen der Feiern zum Tag der nationalen Einheit und der Streitkräfte (Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate) teil. Dabei repräsentierten sie die Luftwaffe, die Bundeswehr und die Bundesrepublik Deutschland.

„Für viele der jungen Soldaten aus Diepholz war es das erste Mal, dass sie an einer solchen Feierlichkeit im internationalen Rahmen teilnehmen durften und sich somit auf Augenhöhe mit den internationalen Kameraden präsentieren konnten“, berichtet Markus Grün gestern in einer Mitteilung vom Fliegerhorst. „Alle waren stolz darauf, ihren Teil zum Gelingen dieses großen Ereignisses beizutragen.“

Seit Jahren wird der Feiertag in Italien gemeinsam mit Verbündeten und Freunden begangen, in diesem Jahr in Triest. Höhepunkt der Feiern war eine Militärparade, an der neben den italienischen Streitkräften auch eine internationale Abordnung teilnahm. Zu ihr gehörten neben Österreichern, Ungarn, Kroaten, Briten auch die deutsche Abordnung unter Führung des stellvertretenden Inspekteurs der Luftwaffe, Generalleutnant Dr. Ansgar Rieks.

Das Staatsoberhaupt und der Oberbefehlshaber der italienischen Streitkräfte, Präsident Sergio Mattarella hielt neben dem italienischen Generalstabschef General Claudio Graziano und der italienischen Verteidigungsministerin Elisabetta Trenta eine Rede.

Ein Vorbeimarsch der Paradeaufstellung sowie historischer Gruppen, die die Zeit um 1918 darstellten, an der Ehrentribüne waren eine Ehrenbezeugung für das Staatsoberhaupt. Die Parade endete mit 21 Salutschüssen der am Hafenbecken aufgestellten Feldkanonen und einem Überflug der Frecce Tricolori (Kunstfliegerstaffel der italienischen Luftwaffe), die die italienische Trikolore in den Himmel malte.

Hundert Jahre zuvor hatte mit dem Waffenstillstand von Villa Giusti an diesem Tag für Italien und Österreich-Ungarn der Erste Weltkrieg geendet. Die Donaumonarchie brach zusammen und für viele Italiener wurde die Einheit der Nation endgültig hergestellt. Seit 1919 feiert Italien deshalb dieses Datum als Tag der Nationalen Einheit und der Streitkräfte.

- mg/sr