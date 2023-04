Neues Angebot: Burger im Diepholzer Bahnhof

Von: Eberhard Jansen

Neues Leben im Diepholzer Bahnhof: Malikyah und Rezan Amo haben dort „Didis Burger“ eröffnet. Den kleinen Gastronomiebetrieb haben sie nach ihrem Sohn benannt. © Jansen

Der Inhaber Rezan Amo benennt seinen neuen Gastronomiebetrieb nach seinem kleinen Sohn „Didi“. Im Diepholzer Bahnhof gibt es jetzt Burger.

Diepholz – Die Burger sind „smashed“. Zwischen die Brötchenhälften kommt kein fertiger Patty aus der Tiefkühltruhe. Rezan Amo nimmt 120 Gramm frisches Rinderhackfleisch in Form einer Kugel und presst es mit einem „Smasher“ – einer Metallscheibe mit Griff – auf der heißen Grillplatte flach. „Durch das mehrmalige Pressen bekommt das Fleisch besondere Röstaromen“, erklärt der 36-Jährige, „das gibt es in den USA schon seit längerem.“ Mit „Smashed Burgern“ in mehreren Variationen und mit selbstgemachter Soße, aber auch mit Currywurst, Chicken-Nuggets, der klassischen Pommes-Tüte und mehr im Angebot hat Rezan Amo neues Leben in das alte Bahnhofsgebäude gebracht. Er hat „Didis Burger“ in der Glaskonstruktion neben dem Fahrkartenverkauf eröffnet. Und das mit Erfolg.

Rezan Amo hat eigentlich etwas ganz anderes gelernt: „Ich bin Informatiker.“ Doch seine Leidenschaft habe immer der Gastronomie gegolten. Seine kurdischen Eltern, mit denen er als Jugendlicher aus Syrien geflüchtet war, betrieben Gaststätten in Nienburg. Jetzt sah er die Chance, seine Leidenschaft in Diepholz zum Beruf zu machen.

Wie kam es zu dem Namen „Didis Burger“? Rezan Amo erklärt es: „Unser Sohn heißt Diyan. Wer nennen den Zweijährigen aber Didi. Ich habe zu Hause immer Burger gemacht, die ihm besonders gut schmecken. So haben wir den Betrieb nach ihm benannt.“ Rezans Amons Frau Malikyah unterstützt ihren Mann in „Didis Burger“, der täglich von 11.30 (sonntags 12.30 Uhr) bis 19.30 Uhr geöffnet hat.

Ende 2018 hatte die „Lunchbox“ in der damals neuen Glaskonstruktion im Diepholzer Bahnhof eröffnet – und nach nur fünf Monaten wieder geschlossen. Pächter war damals eine heimische Bäckerei, die im Bahnhof Brötchen, Kaffee & Co. anbot. „Es hat sich einfach nicht gerechnet,“ begründete der damalige Pächter die Schließung. „Didis Burger“ verfolgt nun ein erfolgreicheres Angebots-Konzept, wie es in den ersten Wochen nach der Eröffnung scheint.

Durch Zeitungsbericht kennengelernt Ein Bericht in unserer Zeitung brachten „Didis Burger“-Inhaber Rezan Amon und seine heutige Frau Malikyah zusammen. Unter der Überschrift „Sie ist der helfende Engel aus Drebber“ berichteten wir vor fünf Jahren über die damals 27-Jährige Jesidin und ihren ehrenamtlichen Einsatz in einem jesidischen Flüchtlingscamp in Griechenland. Rezan Amon sah die junge Frau auf dem Zeitungsfoto und war sich sofort klar: „Die muss ich kennenlernen.“ Er schaffte es. Zwischen den beiden funkte es tatsächlich, sie heirateten. Heute hat das Paar zwei Kinder und wohnt in Diepholz.

Den 14 Quadratmeter großen verglasten Raum hatte der private Eigentümer des Bahnhofsgebäudes installiert. Die Deutsche Bahn hatte den 1871 erstellten Bahnhof 2014 an den Privatmann verkauft, der viel investierte. Er schuf unter anderem Flächen, die an eine Futtermittel-Firma und eine Fahrschule vermietet wurden.

Die Toilette im Bahnhofsgebäude ist derzeit nicht öffentlich und nur für die Mitarbeiter des Imbiss’ sowie des Zeitschriften- und Buchgeschäfts da. Weil „Didis Burger“ keine Sitzplätze hat, muss der Betrieb keine Toilette vorhalten. Die Speisen können an Stehtischen verzehrt werden oder werden zum Mitnehmen verpackt,

Eine größere öffentliche Toilette soll es im benachbarten früheren Hotel Steuding geben, wenn dieses umgebaut und neu genutzt wird. Seit etwa zehn Jahren steht das ehemalige Hotel leer. Die Stadt Diepholz als Eigentümerin vermietet es an Bethel im Norden (Stiftung Bethel). Der Mieter verpflichtet sich, auf einer der Gewerbeflächen im Erdgeschoss des früheren Hotels am Bahnhof eine „Mobilitätsstation mit Beratungsangebot zum Thema Mobilitätswende inklusive Fahrradverleih“ zu betreiben. Angedacht ist zudem ein Service-/Infopoint.

Auch eine Gastronomie soll in dem alten Steuding-Hotelgebäude entstehen. Zusammen mit „Didis Burger“ könnte der gesamte Bereich am Diepholzer Bahnhof so neu belebt werden.