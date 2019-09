„Social Event“: 120 Bahn-Führungskräfte bauen im Moor

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Ohne nasse Füße zu bekommen, können an Natur und Kulturgeschichte interessierte Menschen möglicherweise schon ab nächstem Sommer das Moor zwischen Diepholz und Lohne erleben. Dazu haben 120 Mitarbeiter der Deutschen Bahn – genauer der Tochter DB Fahrwegdienste – 1 500 Arbeitsstunden beigetragen. Im Rahmen eines „Social Events“ bauten die Führungskräfte aus ganz Deutschland im Rahmen des Projektes „Naturerlebnis am prähistorischen Bohlenweg im Aschener/Heeder Moor“ einen knapp einen Kilometer langen Pfad durch das Moor.

Einsatzort war das Torfabbaugebiet zwischen der Straße Lindloge und der Verlängerung des Ossenbecker Moorwegs – in der Nähe eines 2000 Jahre alten Bohlenwegs, der derzeit ausgegraben wird.

Vor der Eröffnung des „Naturerlebnisses“ müssen noch Informationstafeln, der Nachbau eines Stückes Bohlenweg und anderes realisiert werden.

Am Ende des barrierefreien Pfades ist eine acht mal acht Meter große Aussichtsplattform, von der aus Besucher der frei zugänglichen Anlage eine unberührte Moorfläche überblicken und Tiere beobachten können.

Pfad und Plattform sind aus recylceltem Kunststoff gebaut, der widerstandsfähiger als Holz und später erneut recylebar ist. „80 Prozent stammt aus gelben Säcken“, erklärte Detlef Tänzer.

Als Geschäftsführer des Naturparks Dümmer leitet er das Projekt „Naturerlebnis am prähistorischen Bohlenweg im Aschener/Heeder Moor“. Bei ihm stieß das Angebot der Deutschen Bahn, das gemeinnützige Projekt für ein teambildenden „Social Event“ zu unterstützen, auf offene Ohren.

Aus ganz Deutschland kamen die 120 Führungskräfte der Bahn-Tochter „DB Fahrwegdienste“ dazu für zwei Tage in Diepholz zusammen. Sie übernachteten in Melle, wo es ein Hotel mit entsprechender Bettenkapazität gibt. Dort begann das Treffen am Dienstag mit einer Tagung. Dann ging es am Mittwoch zum gemeinsamen körperlichen Arbeiten ins Moor im Nordwesten von Diepholz.

„Alle zwei Jahre haben wir solche ,Social Events’,“ erklärte Peter Usko, Geschäftsführer „DB Fahrwegdienste“. So haben die Bahn-Mitarbeitern schon in einem Nabu-Projekt in der Uckermark gearbeitet und ein Luchsgehege in Thüringen gebaut.

Zu den Aufgaben der „DB Fahrwegdienste“ mit insgesamt 3 000 Mitarbeitern, gehören die Pflege der Vegetation entlang der Bahnstrecken, die Sicherung von Gleisbaustellen sowie die Baustellen- Logistik – beispielsweise Lieferung und Entsorgung von Schotter.

Neben dem Bau von Pfad und Aussichtplattform kümmerten sich die Führungskräfte im Moor auch um das Entkusseln (Abholzen von Birken) auf einer Moorfläche und bauten Sitzbänke aus Holz. Teambildung war dabei ein wichtiger Faktor.

Ganz haben sie ihre Arbeit in anderthalb Tagen nicht schaffen können. Die Restarbeiten an Pfad und Plattform erledigen nun heimische Fachfirmen.

Die in dem Gebiet noch aktiven zwei Torfabbaufirmen unterstützten das „Social Event“ der Bahn unter anderem durch Spezialfahrzeuge.

Vorbereitet wurden die Bahnmitarbeiter durch Informationsfilme, die sie sich im Vorfeld anschauen konnten. Vor Ort hörten sie zunächst Vorträge über den Hintergrund des „Naturerlebnis“-Projektes und die parallel laufenden Ausgrabung und archäologischen Untersuchung eines 2000 Jahre alte Bohlenweg-Teils in der Nähe.

Der Bohlenweg „Pr 6“ wird seit Juni wieder archäologisch untersucht. Die Ausgrabung und Erkundung des Weges sind Teil des Projektes „Naturerlebnis am prähistorischen Bohlenweg im Aschener/Heeder Moor“, das vom Verein „Naturpark Dümmer“ getragen wird und mithilfe des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und mehreren Förderern unterstützt und finanziert wird. Am „Tag des offenen Denkmals“ – Sonntag, 8. September – finden dort zwischen 11.30 und 16 Uhr zu jeder vollen Stunde öffentliche Führungen statt.

Zum Abschluss des „Social Event“ am Donnerstagmittag enthüllten DB-Fahrwegdienste-Geschäftsführer Peter Usko und Detlef Tänzer, Geschäftsführer des Naturparks Dümmer, eine Gedenktafel aus Holz, die auf den Einsatz der 120 Bahnmitarbeiter hinweist.