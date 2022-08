So funktioniert Diepholz‘ erste Senioren-WG

Von: Janin Meyer

Zum Plausch treffen sich die Senioren gerne auf der Terrasse (Bild links). Gemeinsam zu wohnen heißt auch, gemeinsam Aufgaben zu erledigen – wie in jeder anderen WG auch (Bild rechts). © Meyer, Janin

Erste Bilanz nach knapp sechs Monaten: Das Konzept der Senioren-WG im Haus „Elisabeth“ in Diepholz geht offenbar auf. „Wir sind eine Gemeinschaft“, sagt der 89-jährige Paul Zeh.

Diepholz – Leckerer Duft strömt durch das Haus „Elisabeth“ in Diepholz. Es gibt Mittagessen in der Senioren-Wohngemeinschaft „Lukas“: Kartoffelbrei, Sauerkraut und Bratwurst. „Hausmannskost schmeckt uns am besten. Und wir kochen gerne selbst“, ist von mehreren Mietern zu hören. Sieben Personen sitzen am großen Tisch in der Gemeinschaftsküche. Sie sind zwischen 74 und 92 Jahre alt und bilden die erste Diepholzer Senioren-WG. Die gibt es seit April. Inzwischen habe sich die Gemeinschaft gut eingespielt.

„Wir erkunden immer noch alles“, erzählt Inge Voigtländer. Die 92-Jährige kam Ende Juni als neueste Mieterin in die Wohngemeinschaft. Dort Anschluss zu finden, sei ihr leicht gefallen. „Grundsätzlich ist das Konzept der Wohngemeinschaft selbstverständlich eher etwas für offene Menschen. Nicht jeder kann sich für so eine Idee öffnen. Die Menschen, die mittlerweile hier leben, können das alle“, sagt Hausverwalterin Christina Mohrmann.

Das Leben in der Senioren-WG sei durchaus vergleichbar mit dem in einer Studentenwohngemeinschaft, erklärt Danny Siegel. Er ist Pflegefachkraft und in der Wohngemeinschaft als Ansprechpartner tätig. Jeder Mieter habe sein eigenes Schlafzimmer, das er oder sie ganz nach eigenem Geschmack gestalten kann. In den Gemeinschaftsräumen wie Küche und Wohnbereich sowie auf der Terrasse treffen sich die Senioren zum Plausch, für Gesellschaftsspiele oder Filmabende. Und meist zum gemeinsamen Essen. „In der Küche können sich selbstverständlich alle rund um die Uhr bedienen – ganz wie in anderen Wohngemeinschaften auch“, sagt Christina Mohrmann. Beim Erstellen des wöchentlichen Essensplans bringen sich alle ein. Und auch, wenn ein neuer Mieter zur Wohngemeinschaft hinzu kommt, haben alle Mitspracherecht. „Wobei wir darauf achten, den Menschen eine ehrliche Chance zu geben“, sagt Günter Ender. Der 81-Jährige lebt gemeinsam mit seiner Frau Christa in der Senioren-WG. Das Plus an der Seniorenversion dieser Wohnform sei die Anwesenheit von Pflegepersonal, das im Alltag unterstützt, so Pflegedienstleitung Anya Benedix.

Leicht gefallen sei es den jetzigen Mitgliedern der WG allen nicht, diesen Schritt zu gehen. „Man muss eine ganze Menge hinter sich lassen“, sagt Gudrun Borgas. „Das bedeutet, viel Abschied zu nehmen“, meint sie. „Vier Container voll“, so der 74-jährige Jürgen Mathias, seien es bei ihm gewesen.

Doch – da sind sich die Mitglieder der WG einig: „Irgendwann geht es nicht mehr anders. „Auch, wenn es nie einfach ist, Hilfe anzunehmen“, weiß Christa Ender. Das ganze Leben lang sei man es gewohnt gewesen, anderen zu helfen. „Auch jetzt möchte man vom Kopf her noch so viel – aber es ist wichtig, auch einzusehen, wenn man Hilfe braucht“, sagt sie. „Wenn man sich auf das neue Leben einstellt, wird es einfacher“, erklärt Inge Voigtländer. Sie hat sich selbst ein bissschen ausgetrickst, um den Umstieg besser meistern zu können. „Ich habe mein Leben in meiner alten Wohnung zunächst damit abgeschlossen, dass ich mir vorgestellt habe, ich fahre erst einmal nur in den Urlaub“, erzählt sie. Nur aus dem „Urlaub“ zurückgekommen sei sie dann nicht mehr.

Für Inge Voigtländer bedeute der Umzug in die WG auch einen Umzug in eine neue Stadt. „Ich habe bisher in einem Ort zwischen Hannover und Göttingen gelebt. Doch zu Hause hatte ich niemanden mehr“, erzählt sie. Alle Freunde seien verstorben. Da Tochter und Schwiegersohn in Diepholz leben und ihr das Konzept gefiel, sei die Wahl schließlich auf die WG gefallen. Hier fühle sie sich wohl – vor allem wegen ihrer Mitbewohner. „Wir sind eine Gemeinschaft“, bestätigt der 89-jährige Paul Zeh. „Ich fühle mich hier geborgen. Und es ist positiv zu bewerten, dass wir uns so gut verstehen“, meint er. „Paul, da hast du recht“, pflichtet ihm Günter Ender bei.