Mit „Smile“ live

Wie Autokino: „Grafenkind-Summer-Festival“ in Diepholz

+ Live beim „Grafenkind-Summer-Festival“ auf dem Diepholzer Marktplatz: Die Partyband „Smile“ mit Sebastian „Basti“ Fabick (2. von rechts). Foto: Veranstalter

Diepholz – Als „heißeste Partyband Deutschlands“ bezeichnet sich „Smile“. Sie gehört neben der Band „Big Maggas“ und den DJs Ernesto und „Onkel David“ zu den Acts beim „Grafenkind-Summer-Festival“. Diese dreistündige Party im Autokino-Stil findet (wie berichtet) am Samstag, 6. Juni, ab 21 Uhr auf dem Diepholzer Marktplatz statt – als Ersatz für das Stadtfest, das wegen der Corona-Krise abgesagt werden musste. Sänger der Profi-Band „Smile“ ist Sebastian „Basti“ Fabick. Der Diepholzer engagiert sich auch im Fördergemeinschafts-Projekt „Grafenkind“. Diese ehrenamtlich aktive Gruppe organisiert das „Grafenkind-Summer-Festival“ mit Platz für 280 Autos. „Smile“ spielt dabei Partyklassiker, aktuelle Hits aus den Charts sowie Rock und Pop. Die Musik wird per UKW-Sender an die Autoradios übertragen.