„Sixbit“ auf der Korps-Bühne

Diepholz - Im Schützenkorps Diepholz laufen schon seit einiger Zeit die Vorbereitungen für das Sommerfest am 16. und 17. Juni.

In der Jahreshauptversammlung bei Laker-Wiele lüftete Geschäftsführer Stephan Götz schon einmal ein Geheimnis und verriet, dass an beiden Festtagen die auch vom Bockbierfest in Wetschen bekannte zehnköpfige (!) Top-Band „Sixbit“ aus Dieblich bei Koblenz das Zelt zum Kochen bringen und hoffentlich auch endlich einmal viele Diepholzer Bürger in den Müntepark locken wird. Festwirt ist wieder Manfred Koch („Kochs Cartering“).

Das letztjährige Schützenfest sei in seinen Augen perfekt gelaufen, und auch der neu gestaltete Zapfenstreich sei bestens angekommen und sollte in dieser Form – u.a. mit der Ehrung langjähriger Mitglieder – beibehalten werden.

Götz legte der Versammlung einen ausgeglichenen Haushalt vor. Im Jahr 2016 sei die Kasse durch umfangreiche Modernisierungen am Luftgewehrstand und den Ausbau des Unterstandes für die Adleranlage arg strapaziert worden. „Diese Belastungen haben wir komplett aus Eigenmitteln des laufenden Jahres finanziert,“ berichtete Götz nicht ohne Stolz. Eine korrekte Kassenführung attestierte ihm Manfred Rippe im Namen der Prüfer.

Schriftführer Charles-Friedrich Jacobs erwähnte in seinem Rückblick die zahlreichen Veranstaltungen des Korps, zu denen auch die Aufnahme des eigenen Liedes „Wir sind die Schützen...“ gehörte, mit dem auch die Versammlung stimmgewaltig – aus dem Korps wurde dabei ein Chor – eingeleitet wurde.Jacobs dankte allen Sponsoren und Vereteilern der 50. Festschrift.

Güterverwalter Heinrich Göbel wies auf erfolgte bzw. noch ausstehende (Bau-)Arbeiten an und in der Schützenhalle hin und wünschte sich erneut bei allen Aktivitäten die Unterstützung der Schützen.

Kaufmännischer Schießwart Peter Brehme berichtete, dass Carsten Zeidler wieder eine Kindergruppe aktiviert habe, die sich jeden Mittwoch um 17 Uhr auf Lüdersbusch zum Schießen mit dem Lichtpunktgewehr trifft.

Zu der Jahreshauptversammmlung hatte Kommandeur Heinrich Wiegmann, der - wie berichtet - später von Karsten Brüning abgelöst wurde, besonders die Könige Bernd und Björn Brüning , Königliche Hoheit Michael Lehmann, Krönungsoffizier Hans-Werner Schwarz, den ehemaligen Kommandeur Karl-Gerd Waldemair, BürgermeisterDr. Thomas Schulze, stellvertretenden Bürgermeister Ulrich Püschel sowie die Senioren willkommen geheißen.

Acht Schützen wurden im vergangenen Jahr zu Grabe getragen. Neun Neuaufnahmen wurde von der Versammlung zugestimmt.

Die nächsten Termine: 11. Februar Schützenball bei Castendieck, 18. März Bezirks-Delegiertentag in Varrel, 26. März Eröffnungs- und Frühjahrsschießen, 7. April Damen-Vergleichsschießen mit den 53ern, 22. April Stadtpokalschießen (Ausrichter „Maifeier“ Sankt Hülfe/Heede), 28. April Kreis-Delegiertentag in Hemsloh, 6. Mai Frühjahrsschießen der Damen, 10. Juni Ausmarsch zum Bedingungsschießen, Freitag,16. und Samstag, 17. Juni Schützenfest im Müntepark.

Am 5. August nimmt das Korps in alter Tradition am Schützenfest der 53er teil.

Und so soll’s weiter gehen: 12. August Schützenfest-Nachfeier, 9./10. September Kreiskönigstreffen in Strange/Buchhorst, 23. September Herbstschießen der Damengruppe, September/Oktober Vereinsmeisterschaft, 28./29. Oktober Herbst- und Abschluss-Schießen, 10. Dezember Weihnachtsschießen der Jungschützen.

rdu