Beratungsstelle lädt zu Elternabend

+ Sexuelle Gewalt an Kindern kommt leider immer wieder vor. Foto: Patrick Pleul / DPA

Diepholz – Können Eltern es erkennen, wenn ihr Kind sexueller Gewalt ausgesetzt ist? Und wie verhalten sie sich am besten, wenn sie die Befürchtung haben? Papillon, die Beratungsstelle bei sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen, möchte an einem Elternabend Hilfestellungen und Lösungen aufzeigen.