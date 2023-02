Seit 70 Jahren sorgen Schülerlotsen für Sicherheit - mittlerweile übernehmen im Landkreis Diepholz oft Eltern diesen Job

Von: Jan Könemann

Schülerlotsen sorgen jeden Tag bundesweit dafür, dass Schulkinder sicher die Straße überqueren können. Im Landkreis Diepholz sind noch etwa 100 aktiv. Das Konzept der Schülerlotsen feiert jetzt 70. Geburtstag. © dpa

Seit 70 Jahren gibt es Schülerlotsen in Deutschland. Auch im Landkreis Diepholz waren sie lange präsent. Mittlerweile übernehmen oft Ampeln oder aber ehrenamtlich tätige Eltern den Job des Verkehrshelfers.

Diepholz/Wetschen – An ihren neongelben Jacken sind sie schon von Weitem zu erkennen: Schülerlotsen. Oder wie es seit 1992 in der Straßenverkehrsordnung heißt: „Verkehrshelfer“. Ausgestattet mit Warnweste und Winkerkelle haben sie die Aufgabe, Kinder sicher von ihrem Wohnhaus zur Schule „zu lotsen“.

In Diepholz waren Schülerlotsen lange Zeit beispielsweise auf der Thouarsstraße – bis vor deren Umbau – im Einsatz und ermöglichten den jungen Verkehrsteilnehmern das sichere Überqueren des Zebrastreifens vor dem Hallenbad.

Seit 1953, nunmehr 70 Jahren, gibt es Schülerlotsen in Deutschland. Nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern mit der Zeit auch immer mehr Eltern, Großeltern und sonstige Erwachsene engagieren sich ehrenamtlich für die Sicherheit der Kinder auf den Schulwegen. Circa 50000 aktive Freiwillige üben den Schülerlotsendienst in Deutschland aus, teilt die Deutsche Verkehrswacht in einem Infoschreiben auf ihrer Homepage mit. Von einer Verschiebung der Struktur ist dort die Rede. Immer weniger Schülern stehen immer mehr Eltern und sonstigen Erwachsenen gegenüber, die den Schülerlotsendienst ausüben. Wie ist die Situation im Landkreis Diepholz?

„Die Entwicklung ist negativ“, sagt Wolfgang Rehling, Geschäftsführer der Verkehrswacht Grafschaft Diepholz, im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung. Sind es vor zehn Jahren noch rund 200 Schülerlotsen gewesen, sind heute nur noch knapp 100 aktiv, teilt Rehling mit. Die Gründe des Rückgangs seien vielfältig. Neben der sinkenden Bereitschaft für ein ehrenamtliches Engagement nennt er auch einen positiven Grund: „Die Infrastruktur hat sich einfach verbessert. Heute gibt es Ampeln, Straßen zur Schule werden gesperrt oder die Schulwege geändert. Da werden an manchen Stellen gar keine Lotsen mehr gebraucht.“

An anderen Stellen werden sie aber durchaus noch gebraucht. Das Wort „gebraucht“ passt in diesem Zusammenhang aber nur bedingt. Denn Rehling findet abseits der Sicherheit noch weitere positive Argumente für den Schülerlotsendienst: „Das ist sehr wichtig für die Entwicklung der Kinder. Sie lernen, Verantwortung für andere zu übernehmen, Kommunikation und Verkehrssicherheit.“ Unterstützung in seiner Argumentation erhält Rehling von Volker König, dem ehemaligen Vorsitzenden der Verkehrswacht Grafschaft Diepholz und einst Mitglied der ersten Schülerlotsengruppe in Diepholz. „Das war eine tolle Aufgabe und hat mich auch persönlich weitergebracht“, erzählt der heute 77-Jährige und meint scherzhaft: „Ich war als Schülerlotse so gut, es passierte nie etwas.“

Doch mit dieser scherzhaft gemeinten Aussage trifft König einen wichtigen Punkt: in den nunmehr 70 Jahren Schülerlotsendienst gab es in Niedersachsen noch keinen einzigen registrierten Unfall an Straßenüberquerungen mit Schülerlotsen, wie Wolfgang Rehling bestätigt. Damit das auch in Zukunft so bleibt, werden auch weiterhin, trotz verbesserter Infrastruktur und Sicherheitsmaßnahmen auf den Schulwegen, Schülerlotsen eingesetzt. Die Einsatzzeiten der Freiwilligen richten sich dabei „nach dem Hauptschülerstrom“, erklärt Rehling. Zu Schulbeginn wären Schülerlotsen allerdings grundsätzlich aktiv, da hier die meisten Schüler unterwegs sind.

Auch in Wetschen. Dort leitet Tanja Rempe eine Schülerlotsengruppe, bestehend aus 15 Erwachsenen. Sie stehen abwechselnd an der Ampel an der B 214, organisieren sich selber über WhatsApp und halten engen Kontakt zu Rehling und der Verkehrswacht. „Einmal ist ein Lkw-Fahrer angehalten und hat uns aus seinem Fenster heraus sogar ein paar Knoppers geschenkt“, erinnert sich Rempe. Und auch Einladungen der Samtgemeinde und der Verkehrswacht zum Essen oder einmal auch ein Fahrsicherheitstraining auf dem Fliegerhorst in Diepholz seien Zeichen der Anerkennung gewesen.

Die Arbeit der Schülerlotsen wird also trotz rückläufiger Zahlen positiv wahrgenommen und anerkannt. Und auch wenn der Schülerlotsendienst „vor 30 Jahren noch wichtiger war“, appelliert Wolfgang Rehling, der selber neun Jahre lang die Schülerlotsenausbildung an Schulen durchgeführt hat, auch heute noch für den Einsatz von gerade Schülern: „Es gibt auch heute noch Stellen, wo Lotsen gebraucht werden. Meiner Meinung nach sollten Schulen weiterhin Schüler als Lotsen einsetzen, auch wenn ich natürlich um den Aufwand dahinter weiß.“

Aktuell gibt es lediglich in Leeste, Syke und Bassum aktive Schüler, die den Lotsendienst ausüben. In der Gemeinde Wagenfeld überlegt eine Schülerlotsengruppe aus Erwachsenen, den Dienst nach jahrelanger Pause wieder aufzunehmen. Vielleicht finden sich in Zukunft wieder mehr Freiwillige für den Schülerlotsendienst und helfen mit, dass die Kinder auch die nächsten 70 Jahre unfallfrei zur Schule kommen.