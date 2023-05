So stehen Bürger und Unternehmen zur Vier-Tage-Woche

Von: Sigi Schritt

Das 2022 eingeweihte Hochregallager von Vilsa: Das Unternehmen fördert die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben durch flexible Arbeitszeitmodelle. © Vilsa-Brunnen

Viele Beschäftigte in Deutschland halten eine Verkürzung ihrer Fünf-Tage-Arbeitswoche unter bestimmten Bedingungen für sinnvoll. Das ist das Ergebnis einer Studie.

Kreis Diepholz – Am fünften Tag sollst du ruhen: Viele Beschäftigte in Deutschland halten eine Verkürzung ihrer Fünf-Tage-Arbeitswoche unter bestimmten Bedingungen für sinnvoll. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie der Hans-Böckler-Stiftung. Sie zitiert Pilotprojekte aus Großbritannien, wonach Beschäftigte mit verkürzter Arbeitszeit produktiver, weniger gestresst und seltener krank sind. Was sagen Menschen und Unternehmensvertreter aus der Region zum Thema Vier-Tage-Woche?

„Ich bin eine Verfechterin der Vier-Tage-Woche“

„Ich bin eine Verfechterin der Vier-Tage-Woche“, sagt Elke Schomaker. Dafür gibt es aus ihrer Sicht viele Gründe, sagt die 63-Jährige aus Twistringen. „Ich glaube, dass die Work-Life-Balance aus dem Gleichgewicht geraten ist. Wir sind ehrgeizig, und Karriere ist ein großes Thema.“ Da Frauen und Männer gleichermaßen Karriere machen wollen, sei das von ihr favorisierte Familienmodell, bei dem immer jemand für die Kinder da ist, schwieriger geworden. „Viele Kinder sind von früh bis spät in der Kita, und das Familienleben als kleine Gemeinschaft findet wenig statt.“

Elke Schomaker (63) © Sigi Schritt

Eine verkürzte Arbeitswoche wäre ein Gewinn für Familien, sagt die 63-Jährige. Sie plädiert dafür, den normalen Achtstundentag beizubehalten und auf einen Teil des Lohns zu verzichten. „Früher gab es nur einen Alleinverdiener. Heute arbeiten meist zwei Personen in der Familie.“ Im Vergleich zu früher stehe ein höheres Einkommen zur Verfügung, sagt sie. Durch die verkürzte Arbeitswoche habe man mehr Zeit für die Kinder. „Eine Person nimmt sich am Montag frei, die andere am Freitag.“ So hätten die Kinder vier Tage am Stück einen elterlichen Ansprechpartner.

Arbeit, Leben und Familie gleichermaßen in den Blick zu nehmen

Die Twistringerin plädiert dafür, Arbeit, Leben und Familie gleichermaßen in den Blick zu nehmen. Deshalb sei es aus ihrer Sicht eine Überlegung wert, über die Vier-Tage-Woche nachzudenken. „Wir haben nur eine begrenzte Lebenszeit. Die schlechteste Option ist, alles ans Ende des Lebens zu schieben.“ Man müsse dafür sorgen, dass das Leben jederzeit im Gleichgewicht sei. „Der wertvollste Tag ist immer der heutige Tag mit dem gegenwärtigen Moment.“ Das zeige sich auch im Arbeitsverhalten, sagt die Frau eines Unternehmers. „Wir machen die Erfahrung, dass immer mehr gut ausgebildete Menschen nicht Vollzeit arbeiten wollen, sondern lieber auf Lohn verzichten.“ Es gehe darum, Zeit für Dinge außerhalb der Arbeit zu haben. Das befürwortet sie. Ein weiteres Argument sei die Steigerung der Attraktivität eines Unternehmens für Bewerber.

„Ich finde es gut, wenn Lebens- und Arbeitszeit im Einklang stehen“

„Ich finde es gut, wenn Lebens- und Arbeitszeit im Einklang stehen“, sagt Wolfgang Schultze. Der 71-Jährige aus Neuenkirchen hätte sich diese Möglichkeit in seinem Berufsleben gewünscht, sagt er. Vor 45 Jahren habe er „richtig schuften“ müssen. Schiffe hat er entladen. „Roll on, roll off.“ Was er damit meint? Im Hamburger Hafen hat Wolfgang Schultze Traktoren, Raupenfahrzeuge und überhaupt alles, was Räder und Ketten hat, in die Bäuche der Schiffe hinein- und wieder hinausgefahren.

„Der Hamburger Hafen schläft nicht“: Früher auch mal eine Sechs- und Sieben-Tage-Woche erlebt

Wolfgang Schultze (71) © Sigi Schritt

„Der Hamburger Hafen schläft nicht“, sagt er. Deshalb habe er Schichtarbeit gemacht. Und wenn es sein musste, habe seine Arbeitswoche auch mal sechs oder sieben Tage gedauert. Der heutigen Generation von Arbeitnehmern rät er, bei einer Vier-Tage-Woche jeden Arbeitstag etwas länger zu arbeiten, um den fünften Tag herauszuholen. Auf Lohn sollte nicht verzichtet werden. „Weniger Geld kann man sich bei den heutigen Preisen nicht leisten“.

Seine Frau Johanna (65) plädiert auch für eine kürzere Arbeitswoche. „Ich weiß nicht, warum sich die Leute aufregen. Die machen doch sowieso viele Überstunden. Und die lassen sie sich in Freizeit ausgleichen oder bezahlen.“ Es gibt allerdings Arbeitgeber, die Überstunden gar nicht bezahlen. Sie habe als Verkäuferin bei einer ehemaligen Drogeriekette in Ehingen bei Ulm gearbeitet. „Damals war der Freizeitausgleich in Ordnung“, sagt sie. Und vor der Insolvenz wurden die Überstunden voll bezahlt.

Johanna Schultze (65) © Sigi Schritt

Sein Vater ist Fliesenleger und arbeitet seit April an vier Tagen in der Woche, sagt René Winterboer (22) aus Twistringen. Das habe sein Chef so entschieden. Wer neben dem Samstag einen zusätzlichen Werktag frei habe und unter der Woche ohnehin mehr auf Baustellen arbeite, sammle nicht so viele Überstunden an, so die Rechnung des Firmenchefs.

Aus eher praktischen Gründen befürwortet René Winterboer die Fünf-Tage-Woche. „Ein langes Wochenende ist schön, aber man muss die Arbeit schaffen.“ Er ist gelernter Land- und Baumaschinenschlosser: Der 22-Jährige repariert Landmaschinen und übt damit einen Beruf aus, der Maschinist, Elektriker und Schlosser in sich vereint. . „Eine Vier-Tage-Woche ist in der Landwirtschaft kaum möglich. Vor allem nicht in der Erntezeit.“ Dennoch wünscht er sich mehr Urlaub. „Ich habe 30 Tage Urlaub, die ich übers Jahr verteile. Fünf Tage mehr wären schön.“

René Winterboer (22) © Sigi Schritt

Sie sei ein Familienmensch, sagt Merle-Leonie Althoff. Wenn die 16-Jährige die Wahl hätte, würde sie sich für einen Betrieb entscheiden, der eine Vier-Tage-Woche anbietet. „Am liebsten würde ich die Wochenstunden auf vier Tage verteilen und so lange arbeiten, bis ein Werkstück fertig ist.“ In der Schule hat sie einen Baum aus Metall hergestellt. Dieser Werkstoff fasziniert sie. Für einen Ausbildungsplatz sucht sie einen Handwerksbetrieb, weil sie gerne mit großen Maschinen arbeitet.

Merle-Leonie Althoff (16) © Sigi Schritt

Vier-Tage-Woche bei Boetker ein Erfolg

Und was sagen Unternehmensvertreter zur Vier-Tage-Woche? Marcel Neubauer, Geschäftsführer des Stuhrer Unternehmens Boetker Metall und Glas, hat die verkürzte Arbeitswoche im vergangenen Jahr während der Energiekrise erfolgreich getestet. Seit Februar gibt es sie bei dem Fassadenbauer dauerhaft. Gearbeitet wird von Montag bis Donnerstag sogar mit reduzierter Stundenzahl – ohne Lohneinbußen. Das neue Prinzip, das in einer Betriebsvereinbarung festgehalten ist, lautet: Arbeit wird nicht nach Zeit, sondern nach Leistung erbracht. Vor der Umstellung hatten die Beschäftigten eine 40-Stunden-Woche. Danach sind es zwei Stunden weniger.

Projekte hätten oberste Priorität, sagt Marcel Neubauer. So habe das Unternehmen die Fassaden des Schifffahrtsmuseums und des Auswandererhauses in Bremerhaven gestaltet. Ob das ehemalige Kellogg’-Gelände, ein Krankenhaus in Hamburg oder ein Rathauscenter – es gibt viele Baustellen für die Stuhrer Firma. Mit der Einführung der verkürzten Woche werde effektiver und effizienter gearbeitet, zieht der Geschäftsführer eine positive Zwischenbilanz. Seine Belegschaft würde die Neuerungen ebenfalls begrüßen.

„Wir verzeichnen in Deutschland bereits heute einen zunehmenden Mangel an Fachkräften; eine Tendenz, die durch die demografische Entwicklung weiter verschärft wird. Daher geht es darum, die zu bewältigende Arbeit mit dieser knapper werdenden Ressource zu bewältigen“, sagt Florian Tausch, Sprecher des Lemförder Unternehmens ZF.

„Der Wunsch der Beschäftigten nach flexibleren Arbeitszeiten und einer noch besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie hat in den vergangenen Jahren zugenommen.“ Um dem Rechnung zu tragen, gibt es seit 2018 in den Tarifverträgen für die Metall- und Elektroindustrie eine Wahloption zwischen Freizeit oder Entgelt (‚T-Zug‘), die bei ZF durchweg gut nachgefragt werde. Wo es die Arbeitsaufgabe erlaube, komme noch die Möglichkeit zu mobiler Arbeit hinzu. Gleichzeitig gilt es, in den Produktionsbereichen – gerade im Schichtbetrieb – die Arbeitszeit so zu verteilen, dass gleichermaßen die Produktivität gewährleistet ist und die Bedürfnisse der Beschäftigten berücksichtigt werden.

Problem: Schichtbetrieb

Das ist auch das Ziel bei einem anderen großen Betrieb im Kreis. „Seit Langem versuchen wir in der Vilsa-Gruppe die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben durch flexible Arbeitszeitmodelle kontinuierlich zu verbessern“, sagt Henning Rodekohr, Vorsitzender der Geschäftsführung Vilsa-Brunnen Otto Rodekohr GmbH. „Wir verfolgen die Diskussionen zur Vier-Tage-Woche genau und können bestätigen, dass das Thema sehr komplex und vielschichtig ist. Es ist gut, wenn umfassend über die Pros und Cons diskutiert wird, sicherlich kann es keine Standardlösungen geben. Für unser Produktionsunternehmen im 24-stündigen Schichtbetrieb würde uns die Einführung gerade im Hinblick auf den derzeitigen Fachkräftemangel vor weitreichende Herausforderungen stellen. Deswegen bleiben wir zum jetzigen Zeitpunkt bei unserem Vorgehen, das stets die Verantwortung für unsere Mitarbeiter im Blick hat: Wir bieten sichere Arbeitsplätze, die mit individuellen Arbeitszeiten, guter Altersvorsorge und zahlreichen Mitarbeiter-Benefits die Basis für zufriedene Mitarbeiter sind.“

Wie in der freien Wirtschaft wird auch im öffentlichen Dienst die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben thematisiert. „Der Landkreis Diepholz bietet seinen Mitarbeitern eine Vielzahl an flexiblen Arbeitszeitmodellen, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie die Möglichkeit von Homeoffice an“, sagt Landrat Cord Bockhop auf Anfrage.

Darüber hinaus beschäftige der Landkreis viele Teilzeitkräfte. Rechtlich lasse sich eine 40-Stunden-Woche zwar auf vier Tage aufteilen, aber die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer würden dann bis zu zehn Stunden täglich arbeiten.

Bei einer Stundenreduzierung von einem Arbeitstag bei vollem Lohnausgleich hingegen müssten 20 Prozent der wöchentlichen Arbeitsleistung und somit auch um 20 Prozent gestiegene Lohnkosten aufgefangen werden. „Qualitativ lässt sich der Arbeitsumfang vielleicht in kürzerer Zeit durch effizienteres Arbeiten besser erholter Mitarbeitender ausgleichen“, so Bockhop. „Doch spätestens hinsichtlich der Quantität, zum Beispiel in Hinblick auf die Kinderbetreuung, fehlt es aktuell an entsprechenden Rahmenbedingungen. Ich bin froh, dass dies die Tarifparteien aushandeln müssen und nicht einzelne Kommunen.“

