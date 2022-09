Umweltbecher: Kunstprojekt verbindet die Stadt Diepholz mit Taiwan

Von: Simone Brauns-Bömermann

Reinald Schröder präsentiert den Umweltbecher aus Taiwan. © Simone Brauns-Bömermann

Ein Umweltbecher verbindet die Stadt Diepholz mit Taiwan: Der Künstler Kang Muxiang hat sie erschaffen, um auf Nachhaltigkeit aufmerksam zu machen.

Diepholz – Ein starkes Signal der Solidarität und Freundschaft ging aus dem Ratssaal aus Diepholz in die Welt. Der Grund: Die Agenda 21-Bürgerstiftung Diepholz nahm den von Künstler Kang Muxiang aus Taiwan entworfenen Umweltbecher in Empfang. Das Kunstobjekt „Ewige Weisheit“ von Muxiang steht seit drei Jahren im Garten von Superintendent Marten Lensch. Dass der Becher geplant ist, wurde bereits zur Einweihung der Skulptur 2019 kommuniziert. Am Freitag erfolgte nun die Übergabe in Diepholz.

Am Ende der feierlichen Übergabe des schwarzen Umweltbechers, der symbolisch die Welt verbinden soll, war der Becher aus recyceltem Kunststoff gegen eine Spende erhältlich. Ein Teil der produzierten Becher kam nach der Produktion in Diepholz an, ein anderer Teil wird im Wolkenkratzer Taipeh 101 gegen Müllvermeidung bei der Arbeit benutzt.

Die hohe Symbolkraft der Skulptur von Muxiang zog sich durch seinen Entwurf des Bechers. „Als klar war, dass hoher Besuch aus Taiwan, Berlin und ganz Deutschland endlich wieder nach Diepholz kommt, putzte Ulrich Halfpap die Ewige Weisheit still und leise“, berichtete Superintendent Marten Lensch.

Das Design des Bechers erinnert an ein Stahlkabel und stellt die Verbindung zur Skulptur „Ewige Weisheit“ her. Mit einer Videobotschaft schaltete Moderatorin und Mitinitiatorin der Kunstaktion, Bärbel Schmitz, den Künstler Meister Kang Muxiang zum Festakt hinzu. „Mein umweltfreundlicher Becher bringt Taiwan und Deutschland zusammen, um den Geist von nachhaltigen Ressourcen fortzuführen“, sagte er auf Englisch. „Schade, dass heute in Diepholz nicht wie auf der ganzen Welt für das Klima gestreikt wurde. Schade, dass Paula und Johannes jetzt ihr Abitur haben, die haben das immer so schön organisiert“, betonte der Superintendent. „Im Vorgarten ein Mahnmal zur Ehrung der Schöpfung zu haben, das haben nicht viele“, war er stolz. Mit dem Umweltbecher werde die Verbindung über 9 000 Kilometer von Diepholz bis Taipeh gedanklich überbrückt. Das sei überwältigend.

Deutschland und Taiwan. Deutschland unterhält keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan, schreibt das Auswärtige Amt der Bundesrepublik auf seiner Homepage. Die deutschen Interessen werden durch das Deutsche Institut Taipei wahrgenommen. Taiwan selbst verwendet als offiziellen Staatsnamen „Republik China“.

Staatsoberhaupt: Präsidentin Dr. Tsai Ing-wen,

Vertreter: Vizepräsident Lai Ching-te,

Regierungschef: Ministerpräsident Su Tseng-chang,

Außenminister: Dr. Wu Jaushieh.



Bürgermeister Florian Marré griff schnell zum Taschentuch, als bei Bärbel Schmitz die Fassung vor Freude mit Tränen durchging. „Es ist so schön, was wir als Gruppe für unsere Stadt auf die Beine gestellt haben und heute internationale Gäste begrüßen dürfen – wegen eines Recycling-Bechers.“

Mit viel Durchhaltevermögen und Gemeinschaft konnte die Skulptur durch Spenden in Diepholz verbleiben. Die Agenda 21-Bürgerstiftung hatte sie vor drei Jahren mit den Mitteln von Muxiang gekauft. Dass der Künstler damals gar nicht so angetan war – „Diepholz, nie gehört“, formulierte – unterschlug Schmitz nicht. Umso schöner sei die langsam gewachsene Freundschaft mit Besuchen und Gegenbesuchen.

Bereits vor drei Jahren war der Repräsentant Taiwans in Deutschland Prof. Dr. Shieh Jhy-Wie als Literaturkenner aufgefallen. Er zitierte erneut Rainer Maria Rilke mit dem Gedicht „Herbsttag“ in akzentuiertem Deutsch und konstatierte für sich: „Diplomat darf ich mich nicht nennen, aber ich bin ein Problemat.“ Er wünschte sich, dass Wladimir Putin Musiker sei: „Von mir aus kann er flöten gehen.“ Den Ritterschlag erteilte er der Grafenstadt mit: „Wenn man in der Welt isoliert ist, ist man in Diepholz willkommen.“ Und final gab der Professor nebenbei im Vortragsgalopp die Übersetzung des Künstlerkürzels KMX von Muxiang: „Das heißt glückliches Friedensholz.“ Taiwan sei ein Unterstützer der ukrainischen Menschen, Deutschland auch. „Gleiches zieht Gleiches an“, so Jhy-Wie.

Vorstandsvorsitzender der Agenda 21-Bürgerstiftung Reinald Schröder appellierte: „Seien wir mutiger als bei Russland.“ Damit bezog er sich auf die Situation von Taiwan im Kontext mit China. Er wünschte sich für den nächsten Besuch in Diepholz: „Vielleicht darf beim nächsten Mal der Außenminister von Taiwan ausreisen.“ Schröder und Ehefrau Marion hätten den Umweltbecher bereits auf Norderney am Strand ausprobiert: „Er hat den Wärme- und Müllvermeidungstest bestanden.“

Der Spendenerlös der Becher soll Projekten der Agenda 21-Bürgerstiftung zugutekommen. Die unterstützt die Abdichtung des Diepholzer Moores, Projekte am Skulpturenpfad und karitative Ziele. „Im nächsten Jahr ist ein Besuch von Studierenden aus Taiwan geplant, dafür benötigen wir auch Geld“, so Schröder. Für die bilaterale Musik aus Europa und Taiwan sorgte das Musikalische Quartett aus Erfurt von Mozarts Flötenquartett bis zum Volkstanz aus Taiwan. Für eine humorvolle Übersetzung zeichnete wie bei der Einweihung der „Ewigen Weisheit“ Dr. Yang Ying-Feng verantwortlich.