Mittelaltermarkt „Deefholter Karfunkel“ schreit nach einer Wiederholung

Schaukämpfe im Heerlager

Ein Hingucker waren die Schwertkämpfe. Hier zeigten die „Freyen Templer Septentrio" ihr Können.

Diepholz - Von Louisa Manholt. Was aus einer spontanen Idee binnen eines Jahres entstehen kann, zeigte sich am Wochenende auf einem Anwesen an der Sulinger Straße in Diepholz. Dort ging erstmals der Mittelaltermarkt „Deefholter Karfunkel“ über die Bühne. Trotz gelegentlicher Regenschauer war die Resonanz überwältigens. Nach Angaben der Veranstalter wohnten insgesamt rund 2 500 Besucher dem Spektakel bei. Am Sonntag sollen es allein 1500 Gäste gewesen sein.