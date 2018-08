Security im Diepholzer Freibad

Diepholz - Die Freibad-Saison geht langsam zu Ende. In den vergangenen Monaten mit besten Bedingungen für Badespaß fiel Besuchern des Freibades im Diepholzer Müntepark auf: Neben der üblichen Aufsicht durch das bekannte Team – Fachangestellte und Meister für Bäderbetriebe sowie Rettungsschwimmer – gab es auch Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes am Beckenrand und auf dem Gelände.

„Wir erleben es vermehrt, dass es unterschiedliche Auffassungen über die Einhaltung der Baderegeln gibt. Dies ist aber die Voraussetzung dafür, dass sich alle Badegäste in unseren Bädern wohlfühlen. Die Security-Mitarbeiter leisten hier eine gute Unterstützung“, erklärte Bäderbetriebsleiter Marc Krempig in einer Pressemitteilung der Stadtwerke.

Unsere Zeitung fragte zu den Hintergründen nach und bekam von den Stadtwerken Huntetal als Betreiber der Bäder diplomatische und politisch korrekte Antworten.

„Eine Gruppe junger Erwachsener ist aufgefallen, die sich wiederholt nicht an die Regeln gehalten hat“, erklärten die Stadtwerke, ohne ohne Details nennen zu wollen: „Gerade an Tagen, an denen viele Besucher im Bad sind, an Spitzentagen bis zu 1 500 Gäste, ist es wichtig, dass der Betrieb reibungslos funktioniert. Die Beckenaufsichten müssen sich voll auf den eigentlichen Badebetrieb konzentrieren können.“

Security entlastet Bäderteam

Auf die Frage, wie sich die „unterschiedlichen Auffassungen über die Einhaltung der Baderegeln“ äußern, antworteten der Bad-Betreiber schwammig: „Ungetrübtes Badevergnügen bedingt gegenseitige Rücksichtnahme. Ist das Bad sehr voll und sind die Temperaturen hoch, liegt manchmal der Stresspegel recht hoch. Hier können schlichtende Worte eine Situation schnell entspannen. Die Security entlastet hier das Bäderteam in Spitzen und sorgt für die Einhaltung der Haus- und Badeordnung.“

Offenbar war es aber in den vergangenen Jahren nicht notwendig, zumindest zeitweise Extra-Sicherheitspersonal in den Freibädern zu beschäftigen, was natürlich auch Kosten verursacht.

Die Polizei hatte nach eigenen Angaben in den vergangenen Monaten keine Einsätze im Diepholzer Freibad.

