Schwerer Unfall in Diepholz: 19-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Von: Marvin Köhnken

Ein Rettungshubschrauber war nach dem schweren Unfall in Diepholz im Einsatz. (Symbolbild) © Christian Butt (Archivbild)

Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist am Freitag bei einem Unfall auf der B69 lebensgefährlich verletzt worden.

Diepholz – Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagabend, 11. August, auf der Vechtaer Straße (B69) in Diepholz ereignet. Ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Vechta wurde dabei lebensgefährlich verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Hannover geflogen werden, heißt es in einer Meldung der Polizei Diepholz.

Der Unfall ereignete sich gegen 22:47 Uhr im Kreuzungsbereich zum Falkenhardter Weg. Ein 49-jähriger Autofahrer aus Sulingen wollte mit seinem Hyundai auf die Bundesstraße 69 in Richtung Diepholz auffahren und übersah dabei den herannahenden Motorradfahrer. Trotz eines Ausweichversuchs des 19-Jährigen kam es zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Unfall auf B69 in Diepholz führt zu Sperrung der B69

Der Autofahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die B69 musste für die Unfallaufnahme und die anschließenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis Samstag um 3 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde während dieser Zeit örtlich umgeleitet.

Hinweis: Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Marvin Köhnken sorgfältig geprüft.