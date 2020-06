„Schwer auszuhalten“: Mütter erzählen aus Corona-Alltag

Landkreis - Von Lisa-marie Rumann. Einige kommen in einer Notbetreuung unter, andere wiederum verbringen die Zeit zu Hause. Die Rede ist von Kindern. Viele Eltern arbeiten derzeit im Homeoffice oder in Kurzarbeit. Sie sind also mehr zu Hause. Doch die beruflichen Pflichten bleiben dieselben. Abgabetermine müssen eingehalten werden, Schüler brauchen Aufgaben, ein Kunde muss besänftigt werden. Und dann auch noch die Kinder unterrichten? Drei Frauen aus dem Landkreis Diepholz erzählen über die Vereinbarkeit von Kindern und Arbeit in der Corona-Krise.

Henrike Gerling-Jacobs arbeitet in einem systemrelevanten Beruf – sie ist Krankenschwester. Ihr Mann arbeitet als Rettungssanitäter. Beide arbeiten also im Schichtsystem – und so auch Zuhause. Ein mögliches Szenario: Gerling-Jacobs muss zum Frühdienst und ihr Mann kommt aus der Nachtschicht. Sie drücken sich quasi die Türklinke in die Hand. Und die Kinder scheinen ständig umsorgt zu sein. Doch, dass dahinter eine Menge Organisation steckt, rückt in den Hintergrund. „Wir tauschen ständig Dienste hin und her“, berichtet die zweifache Mutter. „Und es gibt kritische Zeiten.“ Zum Beispiel die, wenn die Schichten der Eltern nicht nahtlos ineinander übergehen. Dafür haben sie eine Kontaktfamilie – ihre Nachbarn. „Sie arbeiten in der Gastro“, erzählt Gerling-Jacobs weiter.

Eine weitere Herausforderung sei, den Kindern die aktuelle Situation zu erklären. „Wir haben jeden Abend mit den Kindern Nachrichten geguckt.“ Dadurch sollten sie verstehen, warum sie im Moment niemanden besuchen dürfen. Und die fehlende Struktur: „Die Kinder müssen verstehen, dass keine Ferien sind.“ Also haben sie sich die Struktur irgendwann zurückgeholt: Der Wecker klingelt um 7 Uhr, bis mittags wird gelernt, dann gibt es eine Pause.

Doch nicht nur „Laien“ kommen in der Corona-Krise erziehungstechnisch an ihre Grenzen – auch Pädagogen. Das erzählt Marta Huhnholt. Sie ist Oberstudienrätin in Bremen und erzieht ihre drei Kinder zum Großteil allein, wobei der älteste Sohn schon 18, und die zwei jüngsten Kinder fünf und sechs Jahre alt sind. Beide gehen noch in den Kindergarten, verbringen ihre Zeit aber coronabedingt Zuhause. Dabei würden die Zwei verschiedene Phasen durchlaufen. „Im einen Moment wollen sie alles gleichzeitig machen und im nächsten gar nichts mehr“, so Huhnholt. „Dann sind sie so demotiviert.“ Gemeinsam lebt sie mit ihren Kindern in Martfeld. In der Corona-Zeit basteln sie viel, fahren Fahrrad, bemalen Keramik. „Doch so toll wie ich auch bin als Mutter, so reicht man irgendwann nicht mehr aus“, erzählt sie. Denn auch sie muss noch ihrem Beruf als Lehrerin nachkommen. Dabei hat sie an vielen Tagen bis spät abends gearbeitet. Die Kinder mussten vorher ins Bett, damit sie mal Ruhe hat. „Doch irgendwann muss man auch mal schlafen.“ Ihren eigenen Anspruch konnte sie nicht erfüllen.

Vor der Herausforderung Homeschooling stand Christine Frontzek. Die zweifache Mutter arbeitet im Homeoffice. Nebenbei unterrichtet sie ihre sechsjährige Tochter. Gerling-Jacobs bringt ihren Kindern zum Beispiel schriftliches Multiplizieren und Subtrahieren bei. Diese Dinge würde sie sich mithilfe von Youtube-Videos beibringen. „Die Erwartung an die Eltern, ihre Kinder zu errichten, ist absurd“, kommentiert Huhnholt. Hinzu kämen Wutausbrüche oder Momente des Heulens bedingt durch die sozial-emotionale Isolation. „Das ist schwer auszuhalten“, beschreibt es Gerling-Jacobs. Das seien Momente, in denen ihre Familie etwas mehr zusammenrückt. „Die Kinder können ruhig wissen, dass die Situation nicht leicht ist.“ Die Frauen nehmen aber auch viele positive Aspekte aus der Corona-Lage mit. So seien die Kinder selbstständiger geworden und die kleinen Dinge rücken wieder in den Fokus – Lagerfeuer und Stockbrot zum Beispiel.