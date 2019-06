Superintendent Marten Lensch zieht nach 132 Tagen im Amt Bilanz

„Schutz des Klimas ist Friedensarbeit“

+ Marten Lensch Foto: Unger

Wagenfeld - Marten Lensch fährt inzwischen ohne Navi durch den Landkreis. Und meistens komme er sogar am Ziel an, erzählt er lächelnd. So gut habe der neue Superintendent im Kirchenkreis Grafschaft Diepholz sich eingelebt. Nach 132 Tagen im Amt hat Lensch am Mittwoch beim Kirchenkreistag in Wagenfeld Bilanz gezogen.