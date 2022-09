Schutz für das Barnstorfer Moor

Von: Anke Seidel

Mit einer einstweiligen Sicherstellungsverordnung will der Landkreis Diepholz das Barnstorfer Moor schützen. Es geht um 1 645,6 Hektar Fläche.

Landkreis Diepholz. Das Barnstorfer Moor ist ein ganz besonderer Lebensraum im Landkreis Diepholz. Denn hier treffen Natur und traditioneller Torfabbau aufeinander, wirtschaften Landwirte und hat der Wolf ein Zuhause gefunden. So facettenreich wie die Nutzung dieses Lebensraums, so groß ist die Dynamik der Grundstücksgeschäfte: „Da ist sehr viel Bewegung drin“, weiß Detlef Tänzer, Leiter des Landkreis-Fachdienstes Kreisentwicklung.

Deshalb sieht der Landkreis dringenden Handlungsbedarf – und will zum Schutz des Barnstorfer Moores einen ungewöhnlichen Weg beschreiten: Für eine 1 645,6 Hektar große Fläche soll eine einstweilige Sicherstellungsverordnung erlassen werden. Zum Vergleich: Ein Fußballfeld hat in der Regel eine Größe von 0,714 Hektar.

„Wir sehen Handlungsbedarf“

Im Kreisentwicklungsausschuss hatte Detlef Tänzer das Projekt bereits vorgestellt und klar gemacht: „Wir sehen Handlungsbedarf.“ Denn für den Klimaschutz ist dieser Hoch- und Niedermoorbereich von großer Bedeutung. Der Landkreis möchte die Moore als CO2-Speicher so weit wie möglich wieder vernässen – und hat deshalb in anderen Bereichen der Diepholzer Moorniederung bereits solche Flächen angekauft (wir berichteten).

Perspektivisch soll genau das auch im Barnstorfer Moor geschehen, aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Denn es dauert nach der Erfahrung von Detlef Tänzer etwa zwei Jahre, um ein Naturschutzgebiet zu entwickeln. Genau das soll nach der einstweiligen Sicherstellungsverordnung geschehen.

Noch wird Torf abgebaut

Es ist ein anspruchsvolles Unterfangen, weil in diesem Bereich noch industriell Torf abgebaut wird und die Genehmigung dafür erst 2030 endet. In Seitenbereichen finde außerdem noch Handtorfabbau statt. In der Nachbarschaft liegen landwirtschaftliche Flächen. Für den Ausgleich dieser enorm unterschiedlichen Interessen soll ein Flurbereinigungsverfahren sorgen und ein Bewirtschaftungsplan für das gesamte Gebiet erarbeitet werden. Das Ziel beschreibt Detlef Tänzer so: „Den organischen Boden erhalten!“

Die gewählte Strategie sei für den Landkreis Diepholz ein Novum. Aber weil es in dem Bereich sehr viele Gebietsansprüche gebe, sieht der Fachdienstleiter Kreisentwicklung dazu keine Alternative. Zumal die Dynamik auf dem Grundstücksmarkt offenbar enorm ist. Wie viele landwirtschaftliche Grundstücke dort den Besitzer wechseln, weiß der Landkreis aus dem Grundstücksverkehrsausschuss, der bei Verkäufen landwirtschaftlicher Flächen zu hören ist. Außerdem gebe es Anträge auf Errichtung von Windkraftanlagen in dem Gebiet, blickt Detlef Tänzer auf einen anderen Aspekt im Barnstorfer Moor.

Unabhängig davon: Der Torfabbau in dem Gebiet kann und soll kurzfristig nicht gestoppt werden: „Allen ist klar, dass der Rohstoff Torf noch benötigt wird“, fasst es Detlef Tänzer zusammen. Eine Verschiebung des Torfabbaus ins Baltikum sei nicht gewollt.

Ressourcenschonende Alternative

Eine Ressourcen schonende Alternative ist bereits am Markt. Gemeinsam mit der Torfindustrie hat die AWG (Abfall Wirtschafts Gesellschaft) die Deefholter Krume entwickelt.