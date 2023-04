100 Jahre Graf-Friedrich-Schule Diepholz: Auftakt mit Ausstellung

Von: Jannick Ripking

Die Ausstellung „100 Jahre GFS“ ist in drei Vitrinen im zweiten Obergeschoss aufgebaut und kann nach Absprache mit dem Sekretariat besichtigt werden. © Jannick Ripking

Das war Schulgeschichte im Schnelldurchlauf. Zur Auftaktveranstaltung zur Feier des 100-jährigen Bestehens der Graf-Friedrich-Schule kamen rund 100 Interessierte in die Mensa.

Diepholz – In seiner nun 100-jährigen Geschichte hat das Diepholzer Gymnasium Graf-Friedrich-Schule (GFS) etliche Abiturientinnen und Abiturienten hervorgebracht. Zur Auftaktveranstaltung in der Mensa zur Feier der Gründung im Jahr 1923 sind jetzt rund 100 Interessierte – darunter auch ehemalige Schüler und Lehrer der GFS – gekommen, um sich über die bewegten Anfänge der Schule zu informieren und noch einmal auf die eigene Zeit an der GFS zurückzublicken.

Schulleiter Lars Buse freute sich über die vielen Besuchergruppen der Auftaktveranstaltung: „Wir haben hier heute Gäste aus allen Bereichen, die die Schule ausmachen.“ Die GFS besteht eben nicht nur aus dem aktuellen Kollegium, sondern auch aus allen Lehrern und Schülern, aber auch Mitarbeitern, die am Diepholzer Gymnasium in 100 Jahren vertreten waren. Das machte insbesondere Geschichtslehrer Dr. Frank Wiggermann in seinem Vortrag über die Anfänge der Schule in den 1920er- Jahren deutlich.

Er skizzierte auf humorvolle Art und im Schnelldurchlauf, wie in Diepholz aus einer Präparandenanstalt eine Aufbauschule und später die GFS wurde. Er verkniff sich auch nicht die eine oder andere Spitze: „Es hieß, dass das Kollegium manche Vorschläge damals nur zögerlich umsetze – das ist wie heute.“

Doch auch die ernsten Themen ließ er nicht unter den Tisch fallen. So habe die heutige GFS seinerzeit stark unter der enormen Inflation gelitten. Lehrer- und Materialmangel standen laut Wiggermann in der Anfangszeit auf der Tagesordnung. Und auch das alte Schulgebäude an der Hindenburgstraße war in keinem guten Zustand.

Frank Wiggermann berichtete aber auch von dem überregional guten Ruf der neuen Aufbauschule in Diepholz. „Es war keine leichte Schule“, sagte er. Dennoch wurden nach den ersten Zeugniskonferenzen 15 von 16 Schülern versetzt. 1929 gingen 116 Schülerinnen und Schüler zur GFS. Im selben Jahr war es dann endlich so weit: „Zehn Jungen und ein Mädchen legten die ersten Reifeprüfungen an ihrer Schule in Diepholz ab“, berichtete der Geschichtslehrer.

Im Seminarfach Geschichte haben Schüler wie Moritz Wiggermann zur Historie der GFS geforscht. © Jannick Ripking

Doch nicht nur Frank Wiggermann setzte sich mit der Vergangenheit der GFS auseinander. Im Seminarfach Geschichte erarbeiteten Schülerinnen und Schüler die Ausstellung, die im Rahmen der Auftaktveranstaltung eröffnet wurde. Dafür führten sie Zeitzeugeninterviews, setzten sich im Schul- und Kreisarchiv mit Quellen auseinander und verfassten wissenschaftliche Facharbeiten zum Oberthema „100 Jahre GFS“.

Exemplarisch stellten Moritz Wiggermann, Katharina Völkening und Carina Hardel ihre Ergebnisse vor. Sie beschäftigten sich in ihren Facharbeiten mit den Themen „Geflüchtete und vertriebene Abiturienten in den 1950er-Jahren“, „Die ,Stunde Null‘ an der GFS“ und „Politisierung der Schülerschaft in den 1960er-Jahren“. Dafür werteten sie alte Klassenbücher aus und studierten Abiturmeldungen, die früher aus handgeschriebenen, teilweise seitenlangen Lebensläufen bestanden.

Nach den Schülervorträgen hatten die Besucher noch die Gelegenheit, die Ausstellung „100 Jahre GFS“ zu besichtigen. Die Ausstellung, die aus drei Vitrinen besteht, befindet sich im zweiten Obergeschoss des Haupttraktes.

Sie kann öffentlich besichtigt werden und „ist als eine Art Dauerausstellung vorgesehen“, erklärte Lars Buse und scherzte: „Für alle, die es gerne laut mögen: Kommen Sie während der Pausen.“ Für diejenigen, die sich die Ausstellung lieber in Ruhe anschauen wollen, bietet Frank Wiggermann auch Führungen nach Schulschluss an. Interessierte sollen sich dafür beim Sekretariat anmelden.