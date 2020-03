Schulen, Kitas und Horte geschlossen

Diepholz - Von Jannick Ripking. Die Stadt Diepholz reagiert auf die bestätigten Corona-Fälle im Landkreis Diepholz. „Aufgrund der derzeitigen Lage im Hinblick auf die Ausbreitung des Coronavirus bleiben in Niedersachsen ab Montag, 16. März bis einschließlich Samstag, 18. April, alle Schulen, Kindertageseinrichtungen, Horte und Einrichtungen der erlaubnispflichtigen Kindertagespflege geschlossen“, teilte die Stadtverwaltung mit.

Für Beschäftigte aus den Bereichen Pflege, Gesundheit, Medizin und öffentliche Sicherheit wie Polizei, Justiz, Rettungsdienste, Feuerwehr und Katastrophenschutz, sowie zur Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge solle eine Notbetreuung für Kinder bis maximal Schuljahrgang 8 in Schulen angeboten werden. Auch in Kindertagesstätten können Notgruppen gebildet werden. Diese Notbetreuung soll in kleinen Gruppen stattfinden und auf das notwendige Maß begrenzt werden, so die Stadt Diepholz.

„In allen Grundschulen und Kindertagesstätten im Stadtgebiet wird ab Montag eine Notbetreuung für die Kinder von Beschäftigten aus den genannten Bereichen eingerichtet“, hieß es in der Mitteilung. Um die Notfallbetreuung nutzen zu können, sei der Nachweis einer der genannten Tätigkeiten bei den Kitas abzugeben. Einen Vordruck geben es auf der Homepage der Stadt.

Stand jetzt werden der Elternabend „Soziale Medien – Was nutzt ihr Kind“ am Montag, 23. März, die für Samstag, 28. März, geplante Müllsammelaktion sowie das Osterferienprogramm der Stadt Diepholz abgesagt. Das Jugendcafé Freiraum bleibt bis einschließlich Samstag, 18. April, geschlossen. Auch der Stadtteilladen und das Quartiersbüro stellen alle Angebote bis auf Weiteres ein. Die Mediothek bleibt geöffnet, allerdings werden auch hier alle Veranstaltungen bis einschließlich 18. April abgesagt.

Die Stadt Diepholz stehe aktuell in Kontakt mit Vereinen und Veranstaltern, die städtische Gebäude nutzen. Sie werden um Überprüfung der Veranstaltungen gebeten. Weitere Schließungen und Absagen seien nicht ausgeschlossen. „Die Maßnahmen sind präventiv. Die Stadt Diepholz steht im Austausch mit den zuständigen Behörden und wird die Bürgerinnen und Bürger über die weiteren Entwicklungen informieren“, erklärte Bürgermeister Florian Marré.

Keine Auswirkungen auf den Brandschutz

Auch auf die Feuerwehren der Stadt Diepholz wirkt sich das Coronavirus aus. In Absprache mit der Stadt hat die Feuerwehr die gestrige Stadtverbandsversammlung abgesagt. Bis zum Ende der Osterferien, einschließlich Dienstag, 14. April, sind außerdem alle Übungs- und Ausbildungsdienste der vier Ortsfeuerwehren Aschen, Diepholz, Heede und Sankt Hülfe abgesagt.

Stadtbrandmeister Frank Schötz versicherte auf Nachfrage unserer Zeitung: „Derzeit hat das Coronavirus in keinster Weise Auswirkungen auf den Brandschutz unserer Stadt.“ Im Grundsatz gebe es auch keine Änderungen im Ablauf der Einsätze. Dennoch wies Schötz darauf hin, dass die Hygienevorschriften jetzt besonders im Auge behalten werden müssen. „Wenn die Vorschriften eingehalten werden, dann sehe ich die Lage im Moment ganz entspannt“, sagte Schötz.

Außerdem werde ab sofort verstärkt auf die Dokumentation der Einsätze geachtet, um im Fall der Fälle genau sagen zu können, welcher Kamerad zu welcher Zeit und wo in Aktion war. Sollte also im Nachhinein bekannt werden, dass ehrenamtliche Feuerwehrleute Kontakt mit dem Virus gehabt hatten, könne man schnell handeln und die Betroffenen testen lassen und im Ernstfall außer Dienst stellen.

„Es gibt auch einen Notfallplan für den Worst-Case-Fall“, sagte Frank Schötz. Der trete ein, wenn eine oder mehrere Ortsfeuerwehren aufgrund des Coronavirus außer Dienst gestellt werden müssen. „Im Prinzip würde dann so vorgegangen werden, als würde bereits ein anderer Einsatz parallel laufen“, erklärte Schötz. Das bedeutet, dass dann im Einsatzfall eine Ortsfeuerwehr, die nicht außer Dienst ist, alarmiert werde. Im schlimmsten Fall könne man auch auf die Unterstützung von Feuerwehren aus den Nachbargemeinden bauen.