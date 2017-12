Schulbezirke: Auch CDU für Änderung

Diepholz - Die CDU-Fraktion im Diepholzer Stadtrat spricht sich nun doch für eine Anpassung der Schulbezirke aus. Ausschlaggebend war die Abstimmung im städtischen Schulausschuss Mitte November, bei der sich eine Mehrheit für eine Änderung zugunsten der Schule Sankt Hülfe-Heede gefunden hatte (wir berichteten).

Wie es in einer Pressemitteilung heißt, habe die CDU-Fraktion im Laufe der letzten Monate sämtliche vier Grundschulen im Stadtgebiet besucht, „um gesicherte Erkenntnisse zu den Strukturen und Bedürfnissen jeder einzelnen Schule zu bekommen. Einige Schulvertreter sprachen sich wie die Verwaltung für den Erhalt der bisherigen Schulbezirke aus, es gab aber auch Forderungen nach einer Anpassung.“

In der Sitzung des Ausschusses Bildung und Kultur im August habe sich der Ausschuss einstimmig dafür ausgesprochen, allen vier Grundschulen in der Stadt Diepholz verlässliche Perspektiven für die Zukunft zu sichern, erinnert die CDU. „Außerdem sprach sich der Ausschuss dafür aus, das Stadtgebiet dahin zu überprüfen, ob die Grenzen der Schulbezirke möglichst zum Schuljahr 2018/19 aufgrund der städtebaulichen Entwicklung angepasst werden müssen.“

Wegen der unterschiedlichen Auffassung bei den Schulbesuchen habe sich die CDU-Fraktion zunächst auf die Beibehaltung der bisherigen Schulbezirke verständigt. „Umso erstaunter waren die Ausschussmitglieder der CDU bei der Sitzung am 16. November, dass sich jetzt mit den Stimmen der Schulvertreter der Grundschulen eine Mehrheit für neue Schulbezirke gefunden hat.“ Nach dieser Auffassung sollen nun zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Ortsgrenzen den neuen Schulbezirk der Grundschule Sankt Hülfe-Heede bilden.

„Die CDU respektiert die geänderte Meinung der Schulvertreter und wird nun in der weiteren Beratung ebenfalls zustimmen“, heißt es in der Presseerklärung. „Bedauerlich ist allerdings“, so Fraktionsvorsitzender Gerhard Albers, „dass die CDU über die geänderte Meinung einzelner Schulvertreter nicht vorher informiert wurde.“