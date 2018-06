Viel Arbeit für Bauarbeiter: Keine Ferien für Schulgebäude

Sanierungen im ganzen Landkreis

Landkreis Diepholz - Zahllose Jugendliche lassen die Schultüren in dieser Woche ein letztes Mal zuschlagen – zumindest für den Sommer. Ruhig wird es aber nicht, wenn sie in die Ferien verschwinden, denn Handwerker und Baufirmen stehen schon bereit, um an umfangreichen Instandsetzungen, Umbauten, Abbrüche und Sanierungen zu arbeiten. Das teilt der Landkreis in einer Pressemitteilung mit.